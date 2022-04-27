Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 3772 болельщиков

97' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Удар от ворот произведет Сённерйюск

96' Хассан Рилван получил желтую карточку от судьи

94' Сабби Эммануэль получил желтую карточку от судьи

94' Матч возобновлен

93' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Корнвиг Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ларсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Хассан Рилван получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Хассан Рилван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Кристиансен Петер уходит с поля и его заменяет Jose Gallegos

87' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Оденсе выполняет удар от ворот.

86' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Микельсон Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

81' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

75' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Оденсе

73' Йенсен Исак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Удар от ворот произведет Оденсе

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Оденсе

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Микельсон Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Микельсон Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Джейбали Иссам из команды Оденсе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

67' Игрок Сабби Эммануэль из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Матч возобновлен

67' Матч остановлен

65' Фредериксен Эмиль получил желтую карточку от судьи

65' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Удар от ворот произведет Сённерйюск

63' Mihajlo Ivancevic нанес удар, но промахнулся очень сильно.

63' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

61' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Оденсе

60' Фредериксен Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

60' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

58' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шельвик Йорген из команды Оденсе

56' Свеннсен Сандер из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

56' Матч возобновлен

56' Санне Бубакарр получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Mihajlo Ivancevic получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Виндерслев Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Флё Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Должен был быть гол! Сабби Эммануэль имел отличный шанс, но Николай Фло не дал голу состоятся!

52' Игрок команды Сённерйюск делает подачу своему товарищу по команде.

51' Г О О О О Л - Кристиансен Петер забивает с левой ноги!

51' Отличные скиллы показывает Кристиансен Петер , обводя своих соперников

51' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Фенгер Макс получил желтую карточку от судьи

48' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Судья подбегает и показывает Томсен Николай из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.