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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Мельбурн Виктори
3:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
2' Гол
Д'Агостино Николас
13' Желтая карточка
Вуттон Скотт
1:0
21' Не забитый пенальти
Пископо Рено
24' Желтая карточка
Броксхэм Ли
1:1
26' Пенальти
Walter Sandoval
39' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
43' Желтая карточка
Нигро Стефан
54' Желтая карточка
Рохас Марко
2:1
68' Пенальти
Бриммер Джейк
71' Желтая карточка
Finn Surman
77' Желтая карточка
Nicholas Pennington
3:1
78' Гол
Рохас Марко
90'+7
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
16
Фентон
Луис
13
Nicholas
Pennington
7
Walter
Sandoval
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
10
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 15 побед

42 матча

47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.1%
26.2%
35.7%
16 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 8 0.36
Рохас Марко 4 0.18
Бриммер Джейк 3 (2) 0.14
Марджиотта Франческо 3 0.14
Фолами Бен 3 0.14
Бриллант Джошуа 2 0.09
Родерик Миранда 2 0.09
Хэмилл Брендан 2 0.09
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Круз Робби 1 0.05
Герия Джейсон 1 0.05
Nishan Velupillay 1 0.05
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Sandoval 5 (1) 0.23
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.18
Хупер Гэри 4 (1) 0.18
Уэйн Бен 4 0.18
Пископо Рено 3 (1) 0.14
Болл Дэвид 2 0.09
Вуттон Скотт 1 0.05
Nicholas Pennington 1 0.05
Benjamin Old 1 0.05
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
МакГэрри Джеймс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rai IV 4 1
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Бриллант Джошуа 3 1
Келава Иван 4 0
Броксхэм Ли 4 0
Д'Агостино Николас 3 0
Рохас Марко 2 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 7 0
Nicholas Pennington 5 0
Фентон Луис 3 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Вуттон Скотт 2 0
Пейн Тим 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Сэил Оливер 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
МакГэрри Джеймс 1 0
Walter Sandoval 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Finn Surman 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
33%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Пропущено

14
24
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
3
21%
6
25%
61-75
6
43%
6
25%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
4
27%
3
15%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
4
44%
5
26%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
2
22%
6
32%
76-90

Забито

32
26
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
3
9%
1
4%
1-15
6
19%
7
27%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
10
31%
3
12%
76-90

Пропущено

23
43
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 34
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
0
0%
4
9%
1-15
2
9%
3
7%
16-30
2
9%
2
5%
31-45
6
26%
10
23%
46-60
5
22%
12
28%
61-75
8
35%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 22 10 3 9 26 - 43 33
4. Вестерн Юнайтед 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Аделаида Юнайтед 18 7 6 5 28 - 23 27
6. Сентрал Кост Маринерз 18 7 4 7 37 - 30 25
7. Ньюкасл Джетс 19 7 4 8 36 - 31 25
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Брисбен Роар 17 4 3 10 16 - 28 15
12. Перт Глори 19 3 4 12 14 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 10 6 1 3 26 - 14 19
4. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Брисбен Роар 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
9. Аделаида Юнайтед 10 4 2 4 17 - 13 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Сентрал Кост Маринерз 10 3 2 5 18 - 16 11
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 9 2 1 6 7 - 23 7
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 7 0 1 6 3 - 14 1
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