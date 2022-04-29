Стадион: ААМИ Парк
3:1
Конец матча
1:0
2' ГолД'Агостино Николас
13' Желтая карточкаВуттон Скотт
1:0
21' Не забитый пенальтиПископо Рено
24' Желтая карточкаБроксхэм Ли
1:1
26' ПенальтиWalter Sandoval
39' Желтая карточкаД'Агостино Николас
43' Желтая карточкаНигро Стефан
54' Желтая карточкаРохас Марко
2:1
68' ПенальтиБриммер Джейк
71' Желтая карточкаFinn Surman
77' Желтая карточкаNicholas Pennington
3:1
78' ГолРохас Марко
Ход матча
2'
13'
21'
1:0
24'
26'
1:1
43'
54'
68'
2:1
71'
78'
3:1
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
6
Пейн
Тим
16
Фентон
Луис
19
Саттон
Сэм
10
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Marko Bulic
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
16 Фентон ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
36 Riley Bidois
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
27 матчей
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 15 побед
42 матча
47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.1%
26.2%
35.7%
16 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|8
|0.36
|Рохас Марко
|4
|0.18
|Бриммер Джейк
|3 (2)
|0.14
|Марджиотта Франческо
|3
|0.14
|Фолами Бен
|3
|0.14
|Бриллант Джошуа
|2
|0.09
|Родерик Миранда
|2
|0.09
|Хэмилл Брендан
|2
|0.09
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Круз Робби
|1
|0.05
|Герия Джейсон
|1
|0.05
|Nishan Velupillay
|1
|0.05
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Sandoval
|5 (1)
|0.23
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.18
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.18
|Уэйн Бен
|4
|0.18
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.14
|Болл Дэвид
|2
|0.09
|Вуттон Скотт
|1
|0.05
|Nicholas Pennington
|1
|0.05
|Benjamin Old
|1
|0.05
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rai IV
|4
|1
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Броксхэм Ли
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Рохас Марко
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|7
|0
|Nicholas Pennington
|5
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
33%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Пропущено
14
24
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
3
21%
6
25%
61-75
6
43%
6
25%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
4
44%
5
26%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
2
22%
6
32%
76-90
Забито
32
26
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
3
9%
1
4%
1-15
6
19%
7
27%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
10
31%
3
12%
76-90
Пропущено
23
43
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 34
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
0
0%
4
9%
1-15
2
9%
3
7%
16-30
2
9%
2
5%
31-45
6
26%
10
23%
46-60
5
22%
12
28%
61-75
8
35%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|22
|10
|3
|9
|26 - 43
|33
|4.
|Вестерн Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|7
|4
|7
|37 - 30
|25
|7.
|Ньюкасл Джетс
|19
|7
|4
|8
|36 - 31
|25
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|11.
|Брисбен Роар
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|12.
|Перт Глори
|19
|3
|4
|12
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Брисбен Роар
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|9.
|Аделаида Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|3
|2
|5
|18 - 16
|11
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|1
|6
|7 - 23
|7
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1