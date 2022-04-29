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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Утрехт
1:0
Второй тайм: 90'
НЕК Неймеген
0'
15' Желтая карточка
Дуэлунд Миккель
50' Желтая карточка
Брюин Джорди
73' Желтая карточка
Пропер Дирк
1:0
77' Гол
Дувикас Анастасиос
90'

Ход матча

15'
 
Дуэлунд Миккель
50'
 
Брюин Джорди
59'
Алмквист Понтус
Бауссайд Отман
 
59'
Вормердам Дьянго
Шейн Рокко Роберт
 
66'
 
Пропер Дирк
Брюин Джорди
66'
 
Вет Хавьер
Дуэлунд Миккель
73'
 
Пропер Дирк
77'
Дувикас Анастасиос
1:0
82'
 
Ibrahim Cissoko
Эль-Каруани Суфьян
83'
Ван Оверем Йорис
Тимбер Квинтен
 
83'
Силла Мусса
Дувикас Анастасиос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
НЕК Неймеген
1.69
4.25
4.90
Все Коэффициенты
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
27
Тимбер
Квинтен
6
Махер
Адам
38
Шейн
Рокко
Роберт
9
Дувикас
Анастасиос
10
Густафссон
Симон
26
Бауссайд
Отман
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Гут
Родриго
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
7
Тавшан
Элаис
14
Дуэлунд
Миккель
16
Эль-Каруани
Суфьян
10
Окита
Жонатан
Утрехт
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
НЕК Неймеген

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
0:3
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
К
1:0
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 9 (1) 0.29
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.23
Силла Мусса 6 0.19
Махи Мимаун 4 0.13
Ван де Стрек Сандер 4 0.13
Густафссон Симон 3 (2) 0.1
Тимбер Квинтен 2 0.06
Ван дер Хорн Майк 2 0.06
Янссен Виллем 2 0.06
Махер Адам 1 0.03
Вормердам Дьянго 1 0.03
Ван дер Марел Марк 1 0.03
Верман Хенк 1 0.03
Ван Оверем Йорис 1 0.03
Маллахи Мохамед 1 0.03
Загре Артур 1 0.03
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.19
Ali Akman 6 0.19
Брюин Джорди 5 (1) 0.16
Тавшан Элаис 5 0.16
Маттссон Магнус 4 0.13
Шоне Лассе 2 0.06
Вет Хавьер 2 0.06
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Тер Авест Хидде 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 6 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Брюин Джорди 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Пропер Дирк 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Гут Родриго 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
24
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
6
21%
4
17%
1-15
3
10%
7
29%
29%
16-30
3
10%
6
25%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
6
21%
2
8%
76-90

Пропущено

18
25
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
5
28%
5
20%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
4
22%
3
12%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
9
36%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
3
16%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
2
17%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
7
33%
61-75
7
33%
6
29%
76-90

Забито

48
36
18 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
9
19%
6
17%
1-15
4
8%
8
22%
16-30
5
10%
11
31%
31-45
9
19%
6
17%
46-60
10
21%
1
3%
61-75
11
23%
4
11%
76-90

Пропущено

39
46
22 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
21%
7
15%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
8
21%
4
9%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
3
8%
7
15%
61-75
10
26%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Утрехт 1:0 31 12 9 10 48 - 40 45
7. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 30 10 6 14 35 - 44 36
10. НЕК Неймеген 0:1 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 30 9 6 15 31 - 41 33
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 1:0 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
12. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 0:1 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
6. НЕК Неймеген 0:1 16 7 3 6 23 - 27 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 1:0 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
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    Утрехт
    Ничья
    НЕК Неймеген
    1.69
    4.25
    4.90
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