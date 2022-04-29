Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Утрехт имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Дуэлунд Миккель нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан де Кейзер не удержал его в руках.

43' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Утрехт

40' Махер Адам из команды Утрехт навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

39' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Гут Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновлен

31' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

28' Хорошую попытку сделал Джевенсио ван дер Куст. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

23' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

21' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт

16' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

15' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст перевел мяч на угловой.

15' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Дуэлунд Миккель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Маркес Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Янссен Виллем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Маркес Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

2' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

1' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Утрехт начинает с центра поля