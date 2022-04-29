Стадион: Галгенваард
1:0
Конец матча
14' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
50' Желтая карточкаБрюин Джорди
73' Желтая карточкаПропер Дирк
1:0
77' ГолДувикас Анастасиос
Ход матча
14'
50'
73'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Загре АртурНападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Rick Kruys
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
НЕК Неймеген
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|9 (1)
|0.29
|Дувикас Анастасиос
|8 (2)
|0.26
|Силла Мусса
|6
|0.19
|Махи Мимаун
|4
|0.13
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0.13
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.1
|Тимбер Квинтен
|2
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.06
|Янссен Виллем
|2
|0.06
|Махер Адам
|1
|0.03
|Вормердам Дьянго
|1
|0.03
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.03
|Верман Хенк
|1
|0.03
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.03
|Маллахи Мохамед
|1
|0.03
|Загре Артур
|1
|0.03
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6
|0.19
|Ali Akman
|6
|0.19
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.16
|Тавшан Элаис
|5
|0.16
|Маттссон Магнус
|4
|0.13
|Шоне Лассе
|2
|0.06
|Вет Хавьер
|2
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|1
|0.03
|Баррето Эдгар
|1
|0.03
|Одентал Кас
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|6
|1
|Шоне Лассе
|6
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|1
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Мейер Роджер
|3
|0
|Брюин Джорди
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Ali Akman
|1
|1
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
24
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
6
20%
4
17%
1-15
3
10%
7
29%
29%
16-30
3
10%
6
25%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
6
20%
1
4%
61-75
7
23%
2
8%
76-90
Пропущено
18
26
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
5
28%
5
19%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
4
22%
3
12%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
10
38%
76-90
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
16%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
2
17%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
7
33%
61-75
7
33%
6
29%
76-90
Забито
49
36
18 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
9
18%
6
17%
1-15
4
8%
8
22%
16-30
5
10%
11
31%
31-45
9
18%
6
17%
46-60
10
20%
1
3%
61-75
12
24%
4
11%
76-90
Пропущено
39
47
22 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
8
21%
7
15%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
8
21%
4
9%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
3
8%
7
15%
61-75
10
26%
16
34%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|30
|20
|4
|6
|69 - 29
|64
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|7.
|Витесс
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|8.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|30
|10
|6
|14
|35 - 44
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|30
|9
|6
|15
|31 - 41
|33
|14.
|Фортуна Ситтард
|30
|8
|5
|17
|31 - 61
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|ПЕК Зволле
|30
|7
|5
|18
|24 - 44
|26
|17.
|Виллем II
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|18.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|15
|6
|2
|7
|18 - 26
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|13.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8