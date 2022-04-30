Стадион: Сентрал Коаст
1:0
Второй тайм: 90+'
1:0
81' ГолGarang Kuol
85' Желтая карточкаИмаи Томоки
Ход матча
81'
1:0
85'
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
10
Moresche
88
Килкенни
Нил
16
Крхин
Рене
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
10 MorescheНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
-
-
36 Garang Kuol
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Adisu Bayew
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|8 (2)
|0.42
|Уренья Марко
|7 (1)
|0.37
|Beni Nkololo
|4
|0.21
|Matthew Hatch
|4
|0.21
|Garang Kuol
|3
|0.16
|Moresche
|3 (1)
|0.16
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.16
|Смит Ноа
|1
|0.05
|Мюллер Николай
|1
|0.05
|Нисбет Джошуа
|1
|0.05
|Jacob Farrell
|1
|0.05
|Роу Сторм
|0
|0
|Роулес Кай
|0
|0
|Миллер Льюис
|0
|0
|Даниель Холл
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|8
|0.44
|Луштица Стивен
|3
|0.17
|Benjamin Garuccio
|2
|0.11
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.11
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.06
|Лакруа Лео
|1
|0.06
|Пэйн Коннор
|1
|0.06
|Пирьес Дилан
|1
|0.06
|Крхин Рене
|1
|0.06
|Nicolas Milanovic
|1
|0.06
|Adisu Bayew
|1
|0.06
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Килкенни Нил
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|6
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Beni Nkololo
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Миллер Льюис
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Уренья Марко
|2
|0
|Биригитти Марк
|2
|0
|Нисбет Джошуа
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|5
|1
|Лакруа Лео
|5
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
8
47%
4
31%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
7
33%
1
10%
46-60
4
19%
3
30%
61-75
2
10%
2
20%
76-90
Пропущено
13
8
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
38
23
13 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
2
5%
0
0%
1-15
5
13%
6
26%
16-30
6
16%
3
13%
31-45
10
26%
4
17%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
10
26%
6
26%
76-90
Пропущено
29
22
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
14%
4
18%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
8
28%
4
18%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
7
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 2:4 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|22
|10
|3
|9
|26 - 43
|33
|4.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|18
|8
|5
|5
|24 - 22
|29
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|19
|8
|4
|7
|38 - 30
|28
|6.
|Аделаида Юнайтед
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|7.
|Ньюкасл Джетс
|19
|7
|4
|8
|36 - 31
|25
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|11.
|Брисбен Роар
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|12.
|Перт Глори
|19
|3
|4
|12
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|6.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Брисбен Роар
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|9.
|Аделаида Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|10
|3
|2
|5
|18 - 16
|11
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|1
|6
|7 - 23
|7
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1