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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:0
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
81' Гол
Garang Kuol
85' Желтая карточка
Имаи Томоки
90'+6
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
27
Мюллер
Николай
4
Нисбет
Джошуа
16
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
10
Moresche
9
Каммингс
Джейсон
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
16
Крхин
Рене
11
Пэйн
Коннор
10
Луштица
Стивен
8
Уэлс
Лаклан
99
Прийович
Александар
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

2:2
2:0
1:0
3:2
6:2
3:0
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 8 (2) 0.42
Уренья Марко 7 (1) 0.37
Beni Nkololo 4 0.21
Matthew Hatch 4 0.21
Garang Kuol 3 0.16
Moresche 3 (1) 0.16
Божанич Оливер 3 (1) 0.16
Смит Ноа 1 0.05
Мюллер Николай 1 0.05
Нисбет Джошуа 1 0.05
Jacob Farrell 1 0.05
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Миллер Льюис 0 0
Даниель Холл 0 0
Годдард Си 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 8 0.44
Луштица Стивен 3 0.17
Benjamin Garuccio 2 0.11
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.11
Топор-Стэнли Николай 1 0.06
Лакруа Лео 1 0.06
Пэйн Коннор 1 0.06
Пирьес Дилан 1 0.06
Крхин Рене 1 0.06
Nicolas Milanovic 1 0.06
Adisu Bayew 1 0.06
Уэлс Лаклан 0 0
Имаи Томоки 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Килкенни Нил 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 6 0
Роу Сторм 3 0
Beni Nkololo 3 0
Роулес Кай 3 0
Миллер Льюис 3 0
Moresche 1 1
Уренья Марко 2 0
Биригитти Марк 2 0
Нисбет Джошуа 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 5 1
Лакруа Лео 5 0
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Топор-Стэнли Николай 2 0
Луштица Стивен 2 0
Килкенни Нил 1 0
Крхин Рене 1 0
Прийович Александар 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
9
50%
4
31%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
25%
4
27%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
5
33%
76-90

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
7
33%
1
10%
46-60
4
19%
3
30%
61-75
2
10%
2
20%
76-90

Пропущено

13
8
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

39
23
13 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
2
5%
0
0%
1-15
5
13%
6
26%
16-30
6
15%
3
13%
31-45
10
26%
4
17%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
11
28%
6
26%
76-90

Пропущено

29
23
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
8
28%
4
17%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
7
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 2:4 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 22 10 3 9 26 - 43 33
4. Вестерн Юнайтед 18 8 5 5 24 - 22 29
5. Сентрал Кост Маринерз 19 8 4 7 38 - 30 28
6. Аделаида Юнайтед 0:0 19 7 7 5 28 - 23 28
7. Ньюкасл Джетс 19 7 4 8 36 - 31 25
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Брисбен Роар 0:0 18 4 4 10 16 - 28 16
12. Перт Глори 19 3 4 12 14 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 10 6 1 3 26 - 14 19
4. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
5. Сентрал Кост Маринерз 9 5 2 2 20 - 14 17
6. Аделаида Юнайтед 0:0 11 4 3 4 17 - 13 15
7. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
8. Брисбен Роар 0:0 10 4 2 4 13 - 14 14
9. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 11 4 3 4 13 - 15 15
4. Аделаида Юнайтед 0:0 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Сентрал Кост Маринерз 10 3 2 5 18 - 16 11
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 9 2 1 6 7 - 23 7
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 0:0 8 0 2 6 3 - 14 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 10'
    Луштица Стивен уходит с поля. Пирьес Дилан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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