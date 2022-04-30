Стадион: БМО Филд
0:1
Второй тайм: 46'
0:1
44' ГолIan Murphy
Ход матча
44'
0:1
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
32
Ian
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
12 Kadin Chung
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Торонто
Цинциннати
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6
|0.67
|Посуэло Алехандро
|2
|0.22
|Осорио Джонатан
|2
|0.22
|Брэдли Майкл
|1
|0.11
|Kosi Thompson
|1
|0.11
|Нельсон Джейден
|1
|0.11
|Deandre Kerr
|1
|0.11
|Luca Petrasso
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|5
|0.56
|Акоста Лусиано
|2 (1)
|0.22
|Матаррита Рональд
|1
|0.11
|Ian Murphy
|1
|0.11
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|1
|1
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Канн Алек
|2
|0
|Кэмерон Джефф
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|Акоста Лусиано
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
7
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
3
43%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
21%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|6.
|Торонто
|0:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|8.
|Интер Майами
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Цинциннати
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|12.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|9
|5
|2
|2
|10 - 6
|17
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|10
|3
|5
|2
|9 - 13
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|4.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|Орландо Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|1:0
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 8
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|10.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|0:1
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0