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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
0:1
Второй тайм: 46'
Цинциннати
0'
0:1
44' Гол
Ian Murphy
46'

Ход матча

29'
Ачара Ифунаньячи
Мавинга Крис
 
44'
0:1
Ian Murphy
(Хагглунд Ник)
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Цинциннати
1.89
4.07
3.80
Все Коэффициенты
25
Боно
Александер
27
О'Нил
Шейн
3
Сальседо
Карлос
23
Мавинга
Крис
47
Kosi
Thompson
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
11
Нельсон
Джейден
9
Хименес
Хесус
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
93
Морено
Хуниор
6
Медунянин
Харис
14
Баджи
Доминик
10
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
9
Brenner
da
Silva
Торонто
3-4-2-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Цинциннати

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:2
М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 0.67
Посуэло Алехандро 2 0.22
Осорио Джонатан 2 0.22
Брэдли Майкл 1 0.11
Kosi Thompson 1 0.11
Нельсон Джейден 1 0.11
Deandre Kerr 1 0.11
Luca Petrasso 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 5 0.56
Акоста Лусиано 2 (1) 0.22
Матаррита Рональд 1 0.11
Ian Murphy 1 0.11
Хагглунд Ник 0 0
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 1 1
Посуэло Алехандро 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Kadin Chung 1 0
Хименес Хесус 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 4 0
Кубо Юя 3 0
Баджи Доминик 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Канн Алек 2 0
Кэмерон Джефф 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Морено Хуниор 1 0
Пауэлл Альвас 1 0
Акоста Лусиано 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
3
43%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
21%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 8 4 2 2 13 - 6 14
3. Орландо Сити 9 4 2 3 10 - 10 14
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
6. Торонто 0:1 9 3 2 4 15 - 18 11
7. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
8. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
9. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
10. Цинциннати 1:0 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
12. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 9 5 2 2 10 - 6 17
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 0:0 10 3 5 2 9 - 13 14
7. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 0:1 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
4. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Орландо Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 1:0 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Реал Солт-Лейк 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
9. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 1:0 5 2 1 2 3 - 8 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 0:1 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Реал Солт-Лейк 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ian Murphy бьет в цель!
  • 29'
    Мавинга Крис уходит с поля. Ифунанячи Ачара выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Цинциннати
1.89
4.07
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 0:1 Цинциннати онлайн

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