Стадион: Рио Тинто
0:0
Первый тайм: 16'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
25
Луис
Эвертон
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
41 матч
34.1%
22%
43.9%
14 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.2
|Шмитт Тейт
|2
|0.2
|Мерам Джастин
|1
|0.1
|Кордова Серхио
|1
|0.1
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.1
|Крейлах Дамир
|1
|0.1
|Глэд Джастин
|1
|0.1
|Чанг Майкель
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|5
|0.56
|Коста Дуглас
|1
|0.11
|Кулибали Сега
|1
|0.11
|Йовелич Деян
|1
|0.11
|Альварес Эфраин
|1
|0.11
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|4
|0
|Колдуэлл Скотт
|4
|0
|Шмитт Тейт
|3
|0
|Эррера Аарон
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чичарито
|3
|0
|Кулибали Сега
|3
|0
|Дельгадо Марко
|1
|1
|Коста Дуглас
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|0
|Депай Ник
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|6.
|Торонто
|0:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|8.
|Интер Майами
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Цинциннати
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|12.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|9
|5
|2
|2
|10 - 6
|17
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|10
|3
|5
|2
|9 - 13
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|4.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|Орландо Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|1:0
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 8
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|10.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|0:1
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0