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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 16'
Лос-Анджелес Гэлакси
0' 16'
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.59
3.50
2.65
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
25
Луис
Эвертон
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
7
Вуд
Бобби
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
15
Завалета
Эрик
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
26
Альварес
Эфраин
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

41 матч

34.1%
22%
43.9%
14 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
6:2
М
3:0
М
1:1
М
2:5
М
1:2
М
3:1
М
3:3
М
5:2
М
3:0
ОК
1:0
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
0:2
М
1:2
М
3:2
М
3:1
М
2:1
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.2
Шмитт Тейт 2 0.2
Мерам Джастин 1 0.1
Кордова Серхио 1 0.1
Руис Пабло 1 (1) 0.1
Крейлах Дамир 1 0.1
Глэд Джастин 1 0.1
Чанг Майкель 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.56
Коста Дуглас 1 0.11
Кулибали Сега 1 0.11
Йовелич Деян 1 0.11
Альварес Эфраин 1 0.11
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 4 0
Колдуэлл Скотт 4 0
Шмитт Тейт 3 0
Эррера Аарон 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Сильва Марсело 1 0
Глэд Джастин 1 0
Броди Эндрю 1 0
Холт Эрик 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичарито 3 0
Кулибали Сега 3 0
Дельгадо Марко 1 1
Коста Дуглас 2 0
Уильямс Дэррик 2 0
Депай Ник 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Равелсон Райан 1 0
Йовелич Деян 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Араухо Хулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 8 4 2 2 13 - 6 14
3. Орландо Сити 9 4 2 3 10 - 10 14
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
6. Торонто 0:1 9 3 2 4 15 - 18 11
7. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
8. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
9. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
10. Цинциннати 1:0 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
12. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 9 5 2 2 10 - 6 17
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 0:0 10 3 5 2 9 - 13 14
7. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 0:1 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
4. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Орландо Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 1:0 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Реал Солт-Лейк 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
9. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 1:0 5 2 1 2 3 - 8 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 0:1 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Реал Солт-Лейк 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.59
3.50
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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