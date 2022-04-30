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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
1:1
Второй тайм: 78'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Миллер Камаль
10' Желтая карточка
Камашо Руди
31' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
1:1
51' Гол
Морено Марселино
51' Желтая карточка
Морено Марселино
54' Желтая карточка
Alan Franco1
58' Желтая карточка
Коне Исмаэль
76' Желтая карточка
Ибарра Франко
78'
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
7
Ahmed
Hussein
Hafez
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
18
Шаттлворт
Бобби
11
Леннон
Брукс
6
Alan
Franco1
12
Робинсон
Майлз
15
Гутман
Эндрю
14
Ибарра
Франко
19
Араужо
Луис
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
8
Thiago
Almada
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Атланта Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Атланта Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
4:1
М
2:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 4 0.44
Киото Ромель 3 (1) 0.33
Камара Кей 2 0.22
Коне Исмаэль 1 0.11
Лаппалайнен Ласси 1 0.11
Миллер Камаль 1 0.11
Торрес Хоакин 1 0.11
Камашо Руди 1 0.11
Бро-Гийяр Закари 1 0.11
Джонстон Алистер 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марселино 2 0.22
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.22
Леннон Брукс 1 0.11
Дуайер Доминик 1 0.11
Малрейни Джейк 1 0.11
Ronaldo Morell 1 0.11
Араужо Луис 1 0.11
Thiago Almada 1 0.11
Caleb Wiley 1 0.11

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Уотерман Джоэль 4 0
Киото Ромель 1 1
Камашо Руди 2 0
Matko Miljevic 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Торрес Хоакин 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Дуайер Доминик 1 1
Алонсо Освальдо 2 0
Thiago Almada 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Морено Марселино 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Alan Franco1 1 0
Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
5
50%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
25%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 8 4 2 2 13 - 6 14
3. Орландо Сити 9 4 2 3 10 - 10 14
4. Клёб де Фут Монреаль 1:1 9 3 3 3 15 - 18 12
5. Атланта Юнайтед 1:1 9 3 3 3 11 - 12 12
6. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
8. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
9. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
10. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
11. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
12. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 9 5 2 2 11 - 7 17
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 1:1 10 3 5 2 10 - 14 14
7. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
3. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
4. Атланта Юнайтед 1:1 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Орландо Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Клёб де Фут Монреаль 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Реал Солт-Лейк 1:1 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
9. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Атланта Юнайтед 1:1 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Реал Солт-Лейк 1:1 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Миллер Камаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Атланта Юнайтед
2.22
3.56
3.32
Все Коэффициенты
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