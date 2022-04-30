Стадион: Сапуто
2:1
Конец матча
1:0
4' ГолМиллер Камаль
10' Желтая карточкаКамашо Руди
31' Желтая карточкаВаньяма Виктор
1:1
51' ГолМорено Марселино
51' Желтая карточкаМорено Марселино
54' Желтая карточкаAlan Franco1
58' Желтая карточкаКоне Исмаэль
76' Желтая карточкаИбарра Франко
2:1
81' ГолТоррес Хоакин
Ход матча
4'
10'
31'
51'
1:1
51'
54'
58'
76'
81'
2:1
28
Коне
Исмаэль
30
Киото
Ромель
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Noah Cobb
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Атланта Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|4
|0.44
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.33
|Камара Кей
|2
|0.22
|Торрес Хоакин
|2
|0.22
|Миллер Камаль
|1
|0.11
|Коне Исмаэль
|1
|0.11
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.11
|Камашо Руди
|1
|0.11
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.11
|Джонстон Алистер
|0
|0
|Ваньяма Виктор
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Марселино
|2
|0.22
|Мартинес Хосеф
|2 (1)
|0.22
|Леннон Брукс
|1
|0.11
|Дуайер Доминик
|1
|0.11
|Малрейни Джейк
|1
|0.11
|Ronaldo Morell
|1
|0.11
|Араужо Луис
|1
|0.11
|Thiago Almada
|1
|0.11
|Caleb Wiley
|1
|0.11
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|4
|0
|Киото Ромель
|1
|1
|Камашо Руди
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Торрес Хоакин
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Дуайер Доминик
|1
|1
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Thiago Almada
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Ибарра Франко
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
5
45%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
24%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|8.
|Интер Майами
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|12.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|4.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|Орландо Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0