Стадион: Lower.com Field
2:0
Второй тайм: 54'
1:0
28' ГолСантуш Педру
36' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
2:0
43' ГолЭтьенн Дерик
45' Желтая карточкаБирнбом Стив
Ход матча
28'
1:0
43'
2:0
45'
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
- Нападающий
-
50 Luis Zamudio
-
-
-
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
История личных встреч
Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы
34 матча
52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.1%
44.1%
11.8%
15 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.44
|Этьенн Дерик
|3
|0.33
|Сантуш Педру
|1
|0.11
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.11
|Зардес Гьяси
|1
|0.11
|Диас Луис III
|1
|0.11
|Берри Мигель
|1
|0.11
|Менса Джонатан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|4 (1)
|0.5
|Эстрада Майкл
|3 (1)
|0.38
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.25
|Каноуз Расселл
|1
|0.13
|Найяр Энди
|0
|0
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|3
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
|Моррис Эйдан
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Каноуз Расселл
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
5
63%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
6
75%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
5
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|2:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 7
|14
|5.
|Чикаго Файр
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|6.
|Коламбус Кру
|2:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|12.
|Интер Майами
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 17
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|2:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Коламбус Кру
|2:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Интер Майами
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Орландо Сити
|2:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|Интер Майами
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0