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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
3:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
28' Гол
Сантуш Педру
36' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
2:0
43' Гол
Этьенн Дерик
45' Желтая карточка
Бирнбом Стив
3:0
75' Гол
Нэйджби Дарлингтон
90'+3
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
21
Моррис
Эйдан
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
26
Игбекеме
Джеймс
21
Кемпин
Джонатан
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
8
Дуркин
Кристофер
6
Каноуз
Расселл
5
Смит
Брэд
10
Флорес
Эдисон
11
Фунтас
Таксиархис
9
Камара
Ола
Коламбус Кру
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

34 матча

52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.1%
44.1%
11.8%
15 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:3
М
2:4
М
3:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
М
3:0
М
1:1
М
5:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
3:0
М
1:2
М
3:2
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:1
ОК
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.44
Этьенн Дерик 3 0.33
Нэйджби Дарлингтон 2 0.22
Сантуш Педру 1 0.11
Зардес Гьяси 1 0.11
Диас Луис III 1 0.11
Берри Мигель 1 0.11
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 4 (1) 0.5
Эстрада Майкл 3 (1) 0.38
Фунтас Таксиархис 2 0.25
Каноуз Расселл 1 0.13
Найяр Энди 0 0
Грессель Юлиан 0 0
Nigel Robertha 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 3 0
Artur Moraes III 3 0
Менса Джонатан 2 0
Морейра Стивен 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Диас Луис III 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Моррис Эйдан 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Каноуз Расселл 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
5
63%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
6
75%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
5
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 9 4 2 3 13 - 7 14
5. Чикаго Файр 1:0 9 3 4 2 6 - 5 13
6. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
8. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
11. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
12. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 2:2 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Колорадо Рэпидс 1:0 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Портленд Тимберс 0:1 10 2 5 3 10 - 14 11
11. Спортинг Канзас-Сити 2:2 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Чикаго Файр 1:0 5 2 3 0 4 - 1 9
8. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 2:2 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Колорадо Рэпидс 1:0 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 2:2 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 0:1 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 2:2 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 1:0 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 2:2 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Бирнбом Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Этьенн Дерик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Хайнс-Айк Брендан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сантуш Педру бьет в цель!
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