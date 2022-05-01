Стадион: Джилетт
2:0
Конец матча
1:0
1' ГолРивера Дамьен
28' Желтая карточкаГрегоре
54' Желтая карточкаЛоу Дэмион
55' Желтая карточкаКинтерос Хайро
60' Вторая желтая карточкаЛоу Дэмион
2:0
64' ГолБукса Адам
76' Вторая желтая карточкаКинтерос Хайро
90' Желтая карточкаКаптум Вилфрид
Ход матча
1'
1:0
28'
54'
55'
60'
64'
2:0
68'
76'
90'
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
21
Марсман
Ник
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Noah Allen
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|3 (3)
|0.33
|Букса Адам
|3
|0.33
|Бай Брэндон
|2
|0.22
|Алтидор Жози
|1
|0.11
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.11
|Полстер Мэтт
|1
|0.11
|Ренникс Джастин
|1
|0.11
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.11
|Ривера Дамьен
|1
|0.11
|Джонс Дехуан
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|5
|0.56
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.22
|Дюк Брайс
|1
|0.11
|Робинсон Робби
|1
|0.11
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Кесслер Генри
|3
|0
|Макнамара Томас
|2
|0
|Каптум Вилфрид
|2
|0
|Бай Брэндон
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|6
|0
|Лоу Дэмион
|4
|1
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Jean Mota
|3
|0
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
100%
2
20%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
3
17%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
6
40%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 7
|14
|5.
|Чикаго Файр
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|12.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|2:2
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|2:2
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|2:2
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0