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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
2:0
Конец матча
Интер Майами
0'
1:0
1' Гол
Ривера Дамьен
28' Желтая карточка
Грегоре
54' Желтая карточка
Лоу Дэмион
55' Желтая карточка
Кинтерос Хайро
60' Вторая желтая карточка
Лоу Дэмион
2:0
64' Гол
Букса Адам
76' Вторая желтая карточка
Кинтерос Хайро
90' Желтая карточка
Каптум Вилфрид
90'+1
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
17
Ллетгет
Себастьян
26
Макнамара
Томас
10
Хиль
Карлес
9
Букса
Адам
72
Ривера
Дамьен
21
Марсман
Ник
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
7
Jean
Mota
11
Ласситер
Ариэль
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
16
Тейлор
Роберт
9
Кампана
Леонардо
Нью-Инглэнд Революшн
4-1-2-1-2
Интер Майами
4-1-4-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
3:2
М
0:1
М
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 3 (3) 0.33
Букса Адам 3 0.33
Бай Брэндон 2 0.22
Алтидор Жози 1 0.11
Ллетгет Себастьян 1 0.11
Полстер Мэтт 1 0.11
Ренникс Джастин 1 0.11
Боатенг Эммануль II 1 0.11
Ривера Дамьен 1 0.11
Джонс Дехуан 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 5 0.56
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.22
Дюк Брайс 1 0.11
Робинсон Робби 1 0.11
Йедлин Деандре 0 0
Ласситер Ариэль 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 4 0
Букса Адам 2 1
Кесслер Генри 3 0
Макнамара Томас 2 0
Каптум Вилфрид 2 0
Бай Брэндон 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 6 0
Лоу Дэмион 4 1
Кинтерос Хайро 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Jean Mota 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Маквей Кристофер 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
100%
2
20%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
3
17%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
6
40%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 9 4 2 3 13 - 7 14
5. Чикаго Файр 1:0 9 3 4 2 6 - 5 13
6. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
8. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
11. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
12. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 2:2 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Колорадо Рэпидс 1:0 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Портленд Тимберс 0:1 10 2 5 3 10 - 14 11
11. Спортинг Канзас-Сити 2:2 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Чикаго Файр 1:0 5 2 3 0 4 - 1 9
8. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 2:2 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Колорадо Рэпидс 1:0 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 2:2 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 0:1 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 2:2 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 1:0 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 2:2 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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