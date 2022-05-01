Стадион: Солджер Филд
1:0
Первый тайм: 45+'
15' Желтая карточкаФлетчер Эшли
1:0
17' ПенальтиШакири Джердан
27' Желтая карточкаТолкин Джон
37' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
Ход матча
15'
17'
1:0
27'
37'
26
Jhon
Duran
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
11
Флетчер
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теран КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
28 Zachary Ryan
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
46.9%
18.8%
34.3%
15 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|2
|0.22
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.22
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.11
|Иванов Станислав III
|1
|0.11
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|4 (1)
|0.44
|Фернандес Омир
|2
|0.22
|Климала Патрик
|1
|0.11
|Лима Лукас II
|1
|0.11
|Лонг Аарон
|1
|0.11
|Барлоу Том
|1
|0.11
|Кассерес Кристиан
|1
|0.11
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|4
|0
|Federico Navarro
|2
|1
|Наварро Мигель
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Эспиноса Джон
|2
|0
|Jhon Duran
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Эдвардс Томас
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
3
60%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|2:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 7
|14
|5.
|Чикаго Файр
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|6.
|Коламбус Кру
|2:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|12.
|Интер Майами
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 17
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|2:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Коламбус Кру
|2:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Интер Майами
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Орландо Сити
|2:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|Интер Майами
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0