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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
1:2
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
15' Желтая карточка
Флетчер Эшли
1:0
17' Пенальти
Шакири Джердан
27' Желтая карточка
Толкин Джон
37' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
45' Желтая карточка
Наварро Мигель
65' Желтая карточка
Климала Патрик
71' Желтая карточка
Jhon Duran
1:1
75' Гол
Климала Патрик
80' Вторая желтая карточка
Jhon Duran
83' Вторая желтая карточка
Кцихос Рафаэль
1:2
90' Пенальти
Климала Патрик
90'+7
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
20
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
30
Хименес
Гастон
22
Пинеда
Маурисио
9
Оффор
Чинонсо
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
82
Лима
Лукас
II
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
21
Фернандес
Омир
11
Флетчер
Эшли
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

46.9%
18.8%
34.3%
15 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
0:4
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:2
М
1:0
М
4:5
М
1:1
М
5:2
М
3:1
М
0:2
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
1:0
М
5:2
М
1:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.22
Шакири Джердан 2 (2) 0.22
Борнштейн Джонатан 1 0.11
Иванов Станислав III 1 0.11
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 4 (1) 0.44
Климала Патрик 3 (1) 0.33
Фернандес Омир 2 0.22
Лима Лукас II 1 0.11
Лонг Аарон 1 0.11
Барлоу Том 1 0.11
Кассерес Кристиан 1 0.11
Амайя Фрэнки 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Наварро Мигель 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Гутьеррес Брайан 1 1
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 4 0
Амайя Фрэнки 2 1
Йервуд Дрю 3 0
Нилис Шон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Климала Патрик 2 0
Эдвардс Томас 2 0
Барлоу Том 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Морган Льюис 1 0
Лонг Аарон 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

7
9
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
3
43%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
3. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
5. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
7. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
9. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
10. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
11. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
12. Чикаго Файр 9 2 4 3 6 - 7 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
4. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Наварро Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Джон Толкин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Эдвардс Томас бьет в цель!
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Шакири Джердан из команды Чикаго Файр забивает с точки!
    • Желтая карточка
      15'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Флетчер Эшли получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чикаго Файр 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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