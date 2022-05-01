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США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Первый тайм: 16'
Даллас
0' 16'
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Даллас
2.35
3.38
3.08
Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
12
Форд
Кортни
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
6
Росель
Ориоль
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Даллас

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:3
М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
6:0
М
0:2
М
0:3
М
2:3
ОК
3:2
М
2:0
ОК
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
3:1
ОК
6:2
М
4:0
М
3:1
М
1:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальтер Реми 2 0.2
Эспиноза Роджер 1 0.1
Рассел Джонни 1 0.1
Саллой Даниэль 1 0.1
Свит Бен 0 0
Эрнандес Фелипе 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 5 0.56
Сервания Брандон 1 0.11
Alan Velasco 1 0.11
Арриола Пол 1 0.11
Факундо Киньон 1 0.11
Обриан Ядер 1 0.11
Tsiki Ntsabeleng 1 0.11
Хара Франко 1 (1) 0.11
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Рассел Джонни 1 0
Зуси Грэм 1 0
Вальтер Реми 1 0
Росель Ориоль 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 3 0
Факундо Киньон 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Фарфан Марко 2 0
Сервания Брандон 2 0
Нану Гомеш 1 0
Alan Velasco 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
6
50%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
6
50%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
3
20%
3
60%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 2:0 10 5 2 3 12 - 10 17
3. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 9 4 2 3 13 - 7 14
5. Чикаго Файр 1:0 9 3 4 2 6 - 5 13
6. Коламбус Кру 2:0 9 3 3 3 12 - 9 12
7. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
8. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 9 3 1 5 13 - 16 10
11. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
12. Интер Майами 0:1 9 3 1 5 9 - 17 10
13. Ди Си Юнайтед 0:2 8 3 0 5 10 - 12 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 0:0 9 4 4 1 12 - 5 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 10 2 2 6 6 - 14 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
3. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Орландо Сити 2:0 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Коламбус Кру 2:0 5 3 0 2 8 - 4 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Чикаго Файр 1:0 5 2 3 0 4 - 1 9
8. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Интер Майами 0:1 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Ди Си Юнайтед 0:2 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 0:0 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
5. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
7. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Орландо Сити 2:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 0:2 3 1 0 2 2 - 4 3
8. Интер Майами 0:1 4 1 0 3 3 - 9 3
9. Коламбус Кру 2:0 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 0:0 4 0 3 1 0 - 1 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Даллас
2.35
3.38
3.08
Все Коэффициенты
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