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США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
2:2
Конец матча
Даллас
0'
1:0
22' Пенальти
Рассел Джонни
25' Желтая карточка
Tsiki Ntsabeleng
27' Желтая карточка
Вальтер Реми
34' Желтая карточка
Форд Кортни
1:1
36' Гол
Alan Velasco
1:2
43' Гол
Феррейра Хесус
44' Желтая карточка
Твумаси Эма
50' Желтая карточка
Рассел Джонни
53' Желтая карточка
Alan Velasco
62' Желтая карточка
Феррейра Хесус
63' Желтая карточка
Сервания Брандон
67' Вторая желтая карточка
Сервания Брандон
2:2
77' Гол
Саллой Даниэль
90' Желтая карточка
Пас Мартен
90'+7
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
12
Форд
Кортни
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
6
Росель
Ориоль
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Даллас

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:3
М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
6:0
М
0:2
М
0:3
М
2:3
ОК
3:2
М
2:0
ОК
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
3:1
ОК
6:2
М
4:0
М
3:1
М
1:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальтер Реми 2 0.2
Саллой Даниэль 2 0.2
Рассел Джонни 2 (1) 0.2
Эспиноза Роджер 1 0.1
Свит Бен 0 0
Эрнандес Фелипе 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 6 0.67
Alan Velasco 2 0.22
Сервания Брандон 1 0.11
Арриола Пол 1 0.11
Факундо Киньон 1 0.11
Обриан Ядер 1 0.11
Tsiki Ntsabeleng 1 0.11
Хара Франко 1 (1) 0.11
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Рассел Джонни 2 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Зуси Грэм 1 0
Росель Ориоль 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Форд Кортни 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Серрильо Эдвин 3 0
Факундо Киньон 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Фарфан Марко 2 0
Alan Velasco 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Твумаси Эма 1 0
Tsiki Ntsabeleng 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
6
50%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
6
43%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
5
29%
29%
3
43%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
3. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
5. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
7. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
9. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
10. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
11. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
12. Чикаго Файр 9 2 4 3 6 - 7 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
4. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      50'
      Рассел Джонни получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Эма Твумаси получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Алан Веласко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Форд Кортни получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Вальтер Реми получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Tsiki Ntsabeleng получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Зуси Грэм уходит с поля. Дюк Кэмерон выходит вместо него
    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 2:2 Даллас онлайн

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