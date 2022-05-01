Стадион: Children's Mercy Park
2:2
Конец матча
1:0
22' ПенальтиРассел Джонни
25' Желтая карточкаTsiki Ntsabeleng
27' Желтая карточкаВальтер Реми
34' Желтая карточкаФорд Кортни
1:1
36' ГолAlan Velasco
1:2
43' ГолФеррейра Хесус
44' Желтая карточкаТвумаси Эма
50' Желтая карточкаРассел Джонни
53' Желтая карточкаAlan Velasco
62' Желтая карточкаФеррейра Хесус
63' Желтая карточкаСервания Брандон
67' Вторая желтая карточкаСервания Брандон
2:2
77' ГолСаллой Даниэль
90' Желтая карточкаПас Мартен
Ход матча
22'
1:0
23'
25'
27'
34'
36'
1:1
43'
1:2
44'
50'
53'
62'
63'
67'
77'
2:2
90'
29
Мелия
Тим
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Даллас
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальтер Реми
|2
|0.2
|Саллой Даниэль
|2
|0.2
|Рассел Джонни
|2 (1)
|0.2
|Эспиноза Роджер
|1
|0.1
|Свит Бен
|0
|0
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|6
|0.67
|Alan Velasco
|2
|0.22
|Сервания Брандон
|1
|0.11
|Арриола Пол
|1
|0.11
|Факундо Киньон
|1
|0.11
|Обриан Ядер
|1
|0.11
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.11
|Хара Франко
|1 (1)
|0.11
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|4
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Рассел Джонни
|2
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Форд Кортни
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Alan Velasco
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
6
50%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
6
43%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
5
29%
29%
3
43%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|3.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|5.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|10.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Чикаго Файр
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0