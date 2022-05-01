Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:0
Второй тайм: 60'
17' Желтая карточкаMax Alves
29' Желтая карточкаУильямсон Эрик
29' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
1:0
30' ГолРубио Диего
38' Желтая карточкаАбубакар Лалас
45' Желтая карточкаРубио Диего
Ход матча
17'
29'
29'
30'
1:0
38'
45'
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
23
Чара
Йимми
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
-
-
24 David Ayala
-
17 Tega Ikoba
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|5
|0.56
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0.22
|Абубакар Лалас
|1
|0.11
|Льюис Джонатан
|1
|0.11
|Шиньяшики Андре
|1
|0.11
|Барриос Майкл
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|3
|0.3
|Туилома Билл
|2
|0.2
|Незгода Ярослав
|2
|0.2
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.2
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.1
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Трасти Остон
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 7
|14
|5.
|Чикаго Файр
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|12.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|2:2
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|2:2
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|2:2
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0