Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
2:0
Конец матча
17' Желтая карточкаMax Alves
29' Желтая карточкаУильямсон Эрик
29' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
1:0
30' ГолРубио Диего
38' Желтая карточкаАбубакар Лалас
45' Желтая карточкаРубио Диего
63' Вторая желтая карточкаРубио Диего
66' Желтая карточкаТрасти Остон
66' Желтая карточкаИвачич Альяз
73' Желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
90' Желтая карточкаЯрброуг Вильям
2:0
90' ГолКайе Марк-Энтони
Ход матча
17'
29'
29'
30'
1:0
38'
45'
63'
66'
66'
90'
90'
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
23
Чара
Йимми
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
-
-
24 David Ayala
-
17 Tega Ikoba
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|5
|0.56
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.33
|Абубакар Лалас
|1
|0.11
|Льюис Джонатан
|1
|0.11
|Шиньяшики Андре
|1
|0.11
|Барриос Майкл
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|3
|0.3
|Туилома Билл
|2
|0.2
|Незгода Ярослав
|2
|0.2
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.2
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.1
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|3
|1
|Трасти Остон
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|5
|1
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
36%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|3.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|5.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|10.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Чикаго Файр
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0