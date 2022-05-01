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  4. A-Лига (мужчины) 2021-2022

Австралия: A-Лига (мужчины)


Стадион:
Макартур
0:1
Перерыв
Ньюкасл Джетс
0'
3' Желтая карточка
Да Силва Даниэль
0:1
4' Гол
Savas Siatravanis
34' Желтая карточка
Тергейт Ангус

Ход матча

3'
Да Силва Даниэль
 
4'
0:1
Savas Siatravanis
(Микелтадзе Бека)
23'
 
Юл Валентино
Savas Siatravanis
34'
 
Тергейт Ангус
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.25
3.84
3.00
Все Коэффициенты
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
6
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Мариаппа
Эдриан
17
Нун
Крэйг
8
Матч
Джордон
7
Да
Силва
Даниэль
2
Макгинг
Джейк
10
Давила
Улисес
35
Туре
Альхассан
99
Янну
Апостолос
20
Michael
Weier
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
7
О'Доэрти
Джордан
25
Силвера
Самуэл
16
Грозос
Костандинос
21
Savas
Siatravanis
9
Микелтадзе
Бека
Макартур
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Макартур
Ньюкасл Джетс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

2:2
2:1
2:2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 2 (1) 0.4
Нун Крэйг 2 0.4
Туре Альхассан 1 0.2
Янну Апостолос 1 0.2
Ускок Томислав 1 0.2
Michael Ruhs 1 0.2
Jake Hollman 1 0.2
Да Силва Даниэль 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Savas Siatravanis 2 0.4
Хоффман Джейсон 1 0.2
Микелтадзе Бека 1 0.2
Тергейт Ангус 1 0.2
Силвера Самуэл 1 0.2
Бумаль Оливье 0 0
Мурнэйн Дилан 0 0
Daniel Penha 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинг Джейк 2 0
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Матч Джордон 1 0
Янну Апостолос 1 0
Курто Филип 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Сусняр Александар 1 0
Ускок Томислав 1 0
Jake Hollman 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тергейт Ангус 4 0
Хоффман Джейсон 2 0
Daniel Penha 2 0
Бумаль Оливье 1 0
Элси Джордан 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
Уилсон Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
56%
3
60%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Вестерн Сидней Уондерерс 10 2 4 4 10 - 16 10
4. Мельбурн Виктори 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Макартур 0:1 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Брисбен Роар 6 2 2 2 10 - 6 8
8. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
9. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Мельбурн Сити 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Ньюкасл Джетс 1:0 5 1 0 4 6 - 9 3
12. Перт Глори 6 0 2 4 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 7 9
3. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Макартур 0:1 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 5 1 2 2 7 - 6 5
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ньюкасл Джетс 1:0 3 1 0 2 4 - 5 3
5. Макартур 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
7. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 0 1 3 2 - 9 1
10. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 7 1
11. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Сити 2 0 0 2 0 - 4 0
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Макартур
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.25
3.84
3.00
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