Стадион: Кэмпбеллтаун
0:3
Конец матча
3' Желтая карточкаДа Силва Даниэль
0:1
4' ГолSavas Siatravanis
34' Желтая карточкаТергейт Ангус
0:2
66' ГолЮл Валентино
0:3
73' ГолМикелтадзе Бека
84' Желтая карточкаНун Крэйг
Ход матча
4'
34'
66'
0:2
73'
0:3
84'
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Макартур
Ньюкасл Джетс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|2 (1)
|0.4
|Нун Крэйг
|2
|0.4
|Туре Альхассан
|1
|0.2
|Янну Апостолос
|1
|0.2
|Ускок Томислав
|1
|0.2
|Michael Ruhs
|1
|0.2
|Jake Hollman
|1
|0.2
|Да Силва Даниэль
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|2
|0.4
|Savas Siatravanis
|2
|0.4
|Хоффман Джейсон
|1
|0.2
|Тергейт Ангус
|1
|0.2
|Силвера Самуэл
|1
|0.2
|Юл Валентино
|1
|0.2
|Бумаль Оливье
|0
|0
|Мурнэйн Дилан
|0
|0
|Daniel Penha
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нун Крэйг
|2
|0
|Макгинг Джейк
|2
|0
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Янну Апостолос
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Сусняр Александар
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тергейт Ангус
|4
|0
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Бумаль Оливье
|1
|0
|Элси Джордан
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
4
67%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
5
56%
5
63%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|4.
|Мельбурн Виктори
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Макартур
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|8.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|8 - 9
|3
|12.
|Перт Глори
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Макартур
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|10.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0