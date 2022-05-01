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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Херенвен
2:1
Второй тайм: 61'
Камбюр
0'
1:0
2' Гол
Тахири Анас
1:1
12' Гол
Робертс Улдрикис
2:1
34' Гол
Ван Хойдонк Сидней
38' Желтая карточка
Ван Бик Свен
61'

Ход матча

2'
Тахири Анас
(Хайе Том)
1:0
12'
1:1
Робертс Улдрикис
(Йоостен Патрик)
34'
Ван Хойдонк Сидней
(Хайе Том)
2:1
38'
Ван Бик Свен
 
44'
Ван Акен Йост
Баккер Ник
 
55'
 
Тол Марко
Макинтош Келвин
55'
 
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Камбюр
1.81
4.10
4.24
Все Коэффициенты
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
14
Дрешевич
Ибрахим
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
10
Халилович
Тибор
5
Вауденберг
Лукас
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
18
Самбисса
Давид
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
Херенвен
3-5-2
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Камбюр

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 8 (2) 0.26
Верман Йоэй 4 0.13
Халилович Тибор 4 0.13
Ван Хойдонк Сидней 4 (1) 0.13
Сарр Амин 3 0.1
Баккер Ник 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.19
Робертс Улдрикис 6 0.19
Якобс Ями 5 0.16
Каллон Исса 4 0.13
Маулун Робин 4 (2) 0.13
Самбисса Давид 3 0.1
Бангура Алекс 3 0.1
Йоостен Патрик 2 0.06
Брей Майкл 2 0.06
Схаутен Эрик 2 0.06
Паулиссен Митчелл 2 0.06
Тол Марко 2 0.06
Худемакерс Меес 2 0.06
Киш Тамаш 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Бик Свен 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Малдер Эрвин 1 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Зал Тимо 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Sekou Sylla 2 1
Паулиссен Митчелл 3 0
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Худемакерс Меес 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
24%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
3
18%
6
33%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

22
30
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
7
23%
16-30
4
18%
8
27%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
3
14%
8
27%
76-90

Забито

10
25
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 16
3
30%
3
12%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
2
20%
5
20%
61-75
3
30%
3
12%
76-90

Пропущено

20
35
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
15%
5
14%
1-15
3
15%
5
14%
16-30
1
5%
10
29%
31-45
5
25%
4
11%
46-60
3
15%
3
9%
61-75
5
25%
8
23%
76-90

Забито

27
43
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
7
26%
5
12%
1-15
1
4%
7
16%
16-30
4
15%
4
9%
31-45
2
7%
11
26%
46-60
5
19%
11
26%
61-75
8
30%
30%
5
12%
76-90

Пропущено

42
65
17 В 1-м тайме 35
25 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 26
7
17%
5
8%
1-15
5
12%
12
18%
16-30
5
12%
18
28%
31-45
9
21%
7
11%
46-60
8
19%
7
11%
61-75
8
19%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0
Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1
Камбюр
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
7. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
8. Херенвен 2:1 31 10 7 14 31 - 41 37
9. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
10. Гоу Эхед Иглс 30 10 6 14 35 - 44 36
11. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
12. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
13. Камбюр 1:2 31 10 3 18 46 - 65 33
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 2:1 16 6 2 8 19 - 23 20
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Камбюр 1:2 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
4. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
5. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
6. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 2:1 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 1:2 16 5 2 9 19 - 32 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Камбюр
    1.81
    4.10
    4.24
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