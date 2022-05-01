VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Херенвен

48' Удар от ворот произведет Камбюр

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Схаутен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Схаутен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Камбюр выполняет удар от ворот.

44' Удар от ворот произведет Херенвен

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Ник получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Баккер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Ник получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Баккер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Херенвен выполняет удар от ворот.

36' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Херенвен выполняет удар от ворот.

26' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Камбюр выполняет удар от ворот.

23' Сарр Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Каллон Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Камбюр выполняет удар от ворот.

17' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Матч остановлен

13' Команда Камбюр сравняла счет! Игра продолжается!

12' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Херенвен выполняет удар от ворот.

10' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

8' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Маулун Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Удар от ворот произведет Камбюр

6' Ван Эвейк Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Сарр Амин из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Каллон Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Отличный командный гол!

2' Г О О О О Л - Тахири Анас левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

1' Сарр Амин нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Камбюр начинает с центра поля