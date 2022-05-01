Стадион: Абе Ленстра
1:0
2' ГолТахири Анас
1:1
12' ГолРобертс Улдрикис
2:1
34' ГолВан Хойдонк Сидней
38' Желтая карточкаВан Бик Свен
Ход матча
2'
1:0
12'
34'
2:1
38'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
15
Баккер
Ник
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Reekers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
-
34 Thomas Rier
-
-
49 Milan Smit
-
Главный тренер: Гаар Денис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Херенвен
Камбюр
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|8 (2)
|0.26
|Верман Йоэй
|4
|0.13
|Халилович Тибор
|4
|0.13
|Ван Хойдонк Сидней
|4 (1)
|0.13
|Сарр Амин
|3
|0.1
|Баккер Ник
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Стеванович Филип
|1
|0.03
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Хаяль Рами
|1
|0.03
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|Хайе Том
|0
|0
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.19
|Робертс Улдрикис
|6
|0.19
|Якобс Ями
|5
|0.16
|Каллон Исса
|4
|0.13
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.13
|Самбисса Давид
|3
|0.1
|Бангура Алекс
|3
|0.1
|Йоостен Патрик
|2
|0.06
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Схаутен Эрик
|2
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.06
|Тол Марко
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|2
|0.06
|Киш Тамаш
|1
|0.03
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|5
|1
|Кайб Рами
|5
|0
|Мусаба Антони
|3
|1
|Ван Бик Свен
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Малдер Эрвин
|1
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Зал Тимо
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Sekou Sylla
|2
|1
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Каллон Исса
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Худемакерс Меес
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
24%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
3
18%
6
33%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Пропущено
22
30
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
7
23%
16-30
4
18%
8
27%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
3
14%
8
27%
76-90
Забито
10
25
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 16
3
30%
3
12%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
2
20%
5
20%
61-75
3
30%
3
12%
76-90
Пропущено
20
35
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
15%
5
14%
1-15
3
15%
5
14%
16-30
1
5%
10
29%
31-45
5
25%
4
11%
46-60
3
15%
3
9%
61-75
5
25%
8
23%
76-90
Забито
27
43
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
7
26%
5
12%
1-15
1
4%
7
16%
16-30
4
15%
4
9%
31-45
2
7%
11
26%
46-60
5
19%
11
26%
61-75
8
30%
30%
5
12%
76-90
Пропущено
42
65
17 В 1-м тайме 35
25 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 26
7
17%
5
8%
1-15
5
12%
12
18%
16-30
5
12%
18
28%
31-45
9
21%
7
11%
46-60
8
19%
7
11%
61-75
8
19%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0
Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1
Камбюр
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|30
|20
|4
|6
|69 - 29
|64
|4.
|Твенте
|31
|18
|8
|5
|49 - 34
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|7.
|Витесс
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|8.
|Херенвен
|2:1
|31
|10
|7
|14
|31 - 41
|37
|9.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|30
|10
|6
|14
|35 - 44
|36
|11.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|12.
|Хераклес
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|13.
|Камбюр
|1:2
|31
|10
|3
|18
|46 - 65
|33
|14.
|Фортуна Ситтард
|30
|8
|5
|17
|31 - 61
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|Спарта Роттердам
|31
|5
|11
|15
|24 - 46
|26
|17.
|ПЕК Зволле
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|18.
|Виллем II
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|15
|6
|2
|7
|18 - 26
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Херенвен
|2:1
|16
|6
|2
|8
|19 - 23
|20
|12.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|14.
|Камбюр
|1:2
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|16.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|4.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|5.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Витесс
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|2:1
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|1:2
|16
|5
|2
|9
|19 - 32
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8