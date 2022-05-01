  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
ПСВ
2:0
Первый тайм: 42'
Виллем II
0'
1:0
2' Гол
Доан Рицу
2:0
31' Гол
Гакпо Коди
33' Желтая карточка
Саддики Дрейс
42'

Ход матча

2'
Доан Рицу
(Макс Филипп)
1:0
31'
Гакпо Коди
(Жуниор Мауро)
2:0
33'
 
Саддики Дрейс
39'
Брума Арминду
Винисиус Карлос
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Виллем II
1.17
8.30
20.78
Все Коэффициенты
Новости
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
15
Гутьеррес
Эрик
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
23
Верман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
9
Винисиус
Карлос
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
15
Свенссон
Макс
11
Кёлерт
Матс
14
Кабангу
Элтон
ПСВ
4-4-2
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Виллем II

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
6:1
Э
5:0
Э
4:0
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:3
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:4
Э
0:1
Э
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (1) 0.29
Захави Эран 9 0.29
Доан Рицу 7 0.23
Винисиус Карлос 6 0.19
Вертессен Йорбе 6 0.19
Брума Арминду 6 0.19
Гётце Марио 4 0.13
Боскальи Оливье 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.1
Мадуэке Нони 3 0.1
Мвене Филипп 3 0.1
Сангаре Ибрахим 3 0.1
Жуниор Мауро 2 0.06
Тезе Джордан 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 5 0.16
Вридт Квази 4 0.13
Кёлерт Матс 3 0.1
Кабангу Элтон 2 0.06
Хорнкамп Ииц 2 0.06
Остинг Тейс 2 0.06
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Кампецис Анаргирос 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
12
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
5
12%
0
0%
1-15
8
20%
2
17%
16-30
5
12%
3
25%
31-45
9
22%
2
17%
46-60
4
10%
2
17%
61-75
10
24%
3
25%
76-90

Пропущено

19
31
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
21%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
5
26%
2
6%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
5
26%
5
16%
61-75
3
16%
11
35%
76-90

Забито

35
12
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
5
14%
5
42%
1-15
4
11%
2
17%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
6
17%
2
17%
46-60
7
20%
0
0%
61-75
8
23%
2
17%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
6
29%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Забито

76
24
32 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 8
2 Не забивали 15
10
13%
5
21%
1-15
12
16%
4
17%
16-30
10
13%
4
17%
31-45
15
20%
4
17%
46-60
11
14%
2
8%
61-75
18
24%
5
21%
76-90

Пропущено

34
52
18 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 25
7
21%
5
10%
1-15
5
15%
11
21%
16-30
6
18%
5
10%
31-45
2
6%
7
13%
46-60
7
21%
8
15%
61-75
7
21%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2
Виллем II
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Виллем II - Витесс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 2:0 31 24 2 5 77 - 35 74
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 1:1 31 13 6 12 36 - 47 45
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гоу Эхед Иглс 1:1 31 10 7 14 36 - 45 37
9. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 31 10 4 17 48 - 66 34
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 0:2 31 7 5 19 24 - 54 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 2:0 16 13 0 3 44 - 18 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 1:1 16 7 2 7 25 - 22 23
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 1:1 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 0:2 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 2:0 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
4. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
5. Витесс 1:1 16 7 4 5 19 - 21 25
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 1:1 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 0:2 16 2 2 12 11 - 34 8
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Виллем II
    1.17
    8.30
    20.78
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСВ 2:0 Виллем II онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСВ
    Виллем II
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     