Стадион: Филипс
1:0
2' ГолДоан Рицу
2:0
31' ГолГакпо Коди
33' Желтая карточкаСаддики Дрейс
Ход матча
2'
1:0
31'
2:0
33'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
-
43 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
30 Тел СамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Виллем II
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
25 матчей
76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (1)
|0.29
|Захави Эран
|9
|0.29
|Доан Рицу
|7
|0.23
|Винисиус Карлос
|6
|0.19
|Вертессен Йорбе
|6
|0.19
|Брума Арминду
|6
|0.19
|Гётце Марио
|4
|0.13
|Боскальи Оливье
|4
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|Мадуэке Нони
|3
|0.1
|Мвене Филипп
|3
|0.1
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.1
|Жуниор Мауро
|2
|0.06
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|Томас Райан
|1
|0.03
|Обиспо Армандо
|1
|0.03
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуннели Че
|5
|0.16
|Вридт Квази
|4
|0.13
|Кёлерт Матс
|3
|0.1
|Кабангу Элтон
|2
|0.06
|Хорнкамп Ииц
|2
|0.06
|Остинг Тейс
|2
|0.06
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Саддики Дрейс
|1
|0.03
|Румерату Годфрид
|1
|0.03
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.03
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Карлос
|5
|0
|Макс Филипп
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Кроули Дэниэл
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
12
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
5
12%
0
0%
1-15
8
20%
2
17%
16-30
5
12%
3
25%
31-45
9
22%
2
17%
46-60
4
10%
2
17%
61-75
10
24%
3
25%
76-90
Пропущено
19
31
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
21%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
5
26%
2
6%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
5
26%
5
16%
61-75
3
16%
11
35%
76-90
Забито
35
12
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
5
14%
5
42%
1-15
4
11%
2
17%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
6
17%
2
17%
46-60
7
20%
0
0%
61-75
8
23%
2
17%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
6
29%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Забито
76
24
32 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 8
2 Не забивали 15
10
13%
5
21%
1-15
12
16%
4
17%
16-30
10
13%
4
17%
31-45
15
20%
4
17%
46-60
11
14%
2
8%
61-75
18
24%
5
21%
76-90
Пропущено
34
52
18 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 25
7
21%
5
10%
1-15
5
15%
11
21%
16-30
6
18%
5
10%
31-45
2
6%
7
13%
46-60
7
21%
8
15%
61-75
7
21%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2
Виллем II
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Виллем II - Витесс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|2:0
|31
|24
|2
|5
|77 - 35
|74
|3.
|Фейеноорд
|30
|20
|4
|6
|69 - 29
|64
|4.
|Твенте
|31
|18
|8
|5
|49 - 34
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|1:1
|31
|13
|6
|12
|36 - 47
|45
|7.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|31
|10
|7
|14
|36 - 45
|37
|9.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|31
|10
|4
|17
|48 - 66
|34
|13.
|Хераклес
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|14.
|Фортуна Ситтард
|30
|8
|5
|17
|31 - 61
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|Спарта Роттердам
|31
|5
|11
|15
|24 - 46
|26
|17.
|ПЕК Зволле
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|18.
|Виллем II
|0:2
|31
|7
|5
|19
|24 - 54
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|2:0
|16
|13
|0
|3
|44 - 18
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|16
|7
|2
|7
|25 - 22
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|15
|6
|2
|7
|18 - 26
|20
|10.
|Витесс
|1:1
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|12.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Виллем II
|0:2
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|16.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|2:0
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|4.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|5.
|Витесс
|1:1
|16
|7
|4
|5
|19 - 21
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|0:2
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8