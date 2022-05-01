Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О Л - Захави Эран забивает ударом с левой ноги!

48' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Саддики Дрейс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Тимон Велленройтер отбил мяч на угловой после удара Жуниор Мауро из штрафной площади.

41' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Захави Эран нанес удар издали, а Тимон Велленройтер отбил его обратно в игру!

35' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

35' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Жуниор Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Овюсу Лерой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет ПСВ

27' Удар от ворот произведет ПСВ

26' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' ПСВ выполняет удар от ворот.

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' ПСВ выполняет удар от ворот.

16' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет ПСВ

13' Близко! Гакпо Коди нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Йенссен Ульрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Доан Рицу забивает с левой ноги!

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля