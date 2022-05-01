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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
ПСВ
4:2
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
2' Гол
Доан Рицу
2:0
31' Гол
Гакпо Коди
33' Желтая карточка
Саддики Дрейс
2:1
44' Гол
Нуннели Че
3:1
45' Гол
Захави Эран
3:2
50' Гол
Кабангу Элтон
4:2
60' Гол в свои ворота
Даммерс Вессель
90'+4

Ход матча

2'
Доан Рицу
(Макс Филипп)
1:0
31'
Гакпо Коди
(Жуниор Мауро)
2:0
33'
 
Саддики Дрейс
38'
Брума Арминду
Винисиус Карлос
 
44'
2:1
Нуннели Че
(Овюсу Лерой)
45'
Захави Эран
3:1
50'
3:2
Кабангу Элтон
60'
Даммерс Вессель
4:2
67'
 
Кроули Дэниэл
Свенссон Макс
67'
 
Людевиг Килиан
Нуннели Че
74'
Ван Гинкел Марко
Захави Эран
 
76'
 
Спиерингс Уэсли
Саддики Дрейс
87'
 
Jelte Pal
Кёлерт Матс
90'
Ледесма Ричард
Доан Рицу
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
15
Гутьеррес
Эрик
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
23
Верман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
9
Винисиус
Карлос
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
15
Свенссон
Макс
11
Кёлерт
Матс
14
Кабангу
Элтон
ПСВ
4-4-2
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Виллем II

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
6:1
Э
5:0
Э
4:0
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:3
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:4
Э
0:1
Э
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 10 (1) 0.32
Захави Эран 10 0.32
Доан Рицу 7 0.23
Винисиус Карлос 6 0.19
Вертессен Йорбе 6 0.19
Брума Арминду 6 0.19
Гётце Марио 4 0.13
Боскальи Оливье 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.1
Мадуэке Нони 3 0.1
Мвене Филипп 3 0.1
Сангаре Ибрахим 3 0.1
Жуниор Мауро 2 0.06
Тезе Джордан 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 6 0.19
Вридт Квази 4 0.13
Кёлерт Матс 3 0.1
Кабангу Элтон 3 0.1
Хорнкамп Ииц 2 0.06
Остинг Тейс 2 0.06
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 6 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
15
21 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
6
14%
0
0%
1-15
8
18%
2
13%
16-30
7
16%
4
27%
31-45
9
20%
4
27%
46-60
4
9%
2
13%
61-75
10
23%
3
20%
76-90

Пропущено

22
34
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
18%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
6
27%
4
12%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
5
23%
5
15%
61-75
3
14%
11
32%
76-90

Забито

35
12
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
5
14%
5
42%
1-15
4
11%
2
17%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
6
17%
2
17%
46-60
7
20%
0
0%
61-75
8
23%
2
17%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
6
29%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Забито

79
27
35 В 1-м тайме 14
44 Во 2-м тайме 13
21 Забивали первыми 8
2 Не забивали 15
11
14%
5
19%
1-15
12
15%
4
15%
16-30
12
15%
5
19%
31-45
15
19%
6
22%
46-60
11
14%
2
7%
61-75
18
23%
5
19%
76-90

Пропущено

37
55
19 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 26
7
19%
6
11%
1-15
5
14%
11
20%
16-30
7
19%
7
13%
31-45
4
11%
7
13%
46-60
7
19%
8
15%
61-75
7
19%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2
Виллем II
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Виллем II - Витесс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 31 10 4 17 48 - 66 34
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
4. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
  • 92'
    Ледесма Ричард из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 92'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 92'
    Верман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Ледесма Ричард
  • 90'
    Контроль мяча: ПСВ: 56%, Виллем II: 44%.
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