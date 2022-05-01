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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
1:1
Первый тайм: 41'
Витесс
0'
4' Желтая карточка
Гайек Томаш
0:1
13' Гол
Икома Луис
1:1
35' Гол
Лидберг Исак
41'

Ход матча

4'
 
Гайек Томаш
13'
0:1
Икома Луис
(Домджони Тони)
35'
Лидберг Исак
(Кюйперс Бас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Витесс
2.69
3.44
2.66
Все Коэффициенты
23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
22
Домджони
Тони
10
Базур
Рихедли
36
Вруг
Патрик
42
Манхуф
Миллион
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
Гоу Эхед Иглс
4-5-1
Витесс
3-5-2

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Витесс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.29
Брауэрс Люк 8 (1) 0.26
Лидберг Исак 3 0.1
Ботос Яннис-Фивос 3 0.1
Ромменс Филипп 2 0.06
Дейл Матс 2 0.06
Кардона Марк 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 14 (2) 0.45
Фредериксен Николай 7 0.23
Тронстад Сондре 3 0.1
Духи Данило 3 0.1
Ороз Алоис 3 0.1
Бёйтинк Томас 2 0.06
Гбоо Янн 2 0.06
Базур Рихедли 1 0.03
Дарфалу Усама 1 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Беро Матуш 0 0
Домджони Тони 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 12 1
Виттек Максимилиан 9 0
Базур Рихедли 8 0
Бёйтинк Томас 6 1
Расмуссен Якоб 5 1
Тронстад Сондре 5 0
Икома Луис 3 1
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Гайек Томаш 1 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
2
10%
1-15
5
22%
4
20%
16-30
5
22%
3
15%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
6
26%
3
15%
76-90

Пропущено

22
18
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
3
17%
1-15
4
18%
4
22%
16-30
5
23%
6
33%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
2
11%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
4
33%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
18%
5
21%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
5
23%
5
21%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
6
27%
4
17%
76-90

Забито

35
38
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
2
6%
6
16%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
7
20%
6
16%
31-45
7
20%
11
29%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
9
26%
6
16%
76-90

Пропущено

44
42
20 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
7
16%
8
19%
1-15
6
14%
9
21%
16-30
7
16%
9
21%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
11
25%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0
Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 2:0 31 24 2 5 77 - 35 74
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 1:1 31 13 6 12 36 - 47 45
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гоу Эхед Иглс 1:1 31 10 7 14 36 - 45 37
9. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 31 10 4 17 48 - 66 34
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 0:2 31 7 5 19 24 - 54 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 2:0 16 13 0 3 44 - 18 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 1:1 16 7 2 7 25 - 22 23
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 1:1 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 0:2 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 2:0 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
4. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
5. Витесс 1:1 16 7 4 5 19 - 21 25
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 1:1 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 0:2 16 2 2 12 11 - 34 8
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    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Витесс
    2.69
    3.44
    2.66
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