Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9814
1:2
Конец матча
3' Желтая карточкаГайек Томаш
0:1
13' ГолИкома Луис
1:1
35' ГолЛидберг Исак
62' Желтая карточкаБазур Рихедли
1:2
69' ГолИкома Луис
90' Желтая карточкаБёйтинк Томас
Ход матча
3'
13'
0:1
35'
1:1
62'
69'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
20
Дейл
Матс
18
Гайек
Томаш
36
Вруг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
54 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Витесс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|9
|0.29
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.26
|Лидберг Исак
|4
|0.13
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.1
|Ромменс Филипп
|2
|0.06
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Кардона Марк
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Люкассен Бойд
|1
|0.03
|Ogechika Heil
|1
|0.03
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.03
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|15 (2)
|0.48
|Фредериксен Николай
|7
|0.23
|Тронстад Сондре
|3
|0.1
|Духи Данило
|3
|0.1
|Ороз Алоис
|3
|0.1
|Бёйтинк Томас
|2
|0.06
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Базур Рихедли
|1
|0.03
|Дарфалу Усама
|1
|0.03
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Беро Матуш
|0
|0
|Домджони Тони
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Дейл Матс
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|12
|1
|Базур Рихедли
|9
|0
|Виттек Максимилиан
|9
|0
|Бёйтинк Томас
|7
|1
|Расмуссен Якоб
|5
|1
|Тронстад Сондре
|5
|0
|Икома Луис
|3
|1
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
4%
3
14%
1-15
5
21%
4
18%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Пропущено
24
19
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
5
21%
7
37%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
2
11%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
4
33%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
18%
5
21%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
5
23%
5
21%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
6
27%
4
17%
76-90
Забито
36
40
15 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
2
6%
7
18%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
7
19%
11
28%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
9
25%
6
15%
76-90
Пропущено
46
43
21 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
8
17%
8
19%
1-15
6
13%
9
21%
16-30
7
15%
10
23%
31-45
8
17%
6
14%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
11
24%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0
Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|30
|20
|4
|6
|69 - 29
|64
|4.
|Твенте
|31
|18
|8
|5
|49 - 34
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|8.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|31
|10
|4
|17
|48 - 66
|34
|13.
|Хераклес
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|14.
|Фортуна Ситтард
|30
|8
|5
|17
|31 - 61
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|Спарта Роттердам
|31
|5
|11
|15
|24 - 46
|26
|17.
|ПЕК Зволле
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|18.
|Виллем II
|31
|7
|5
|19
|26 - 56
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|15
|6
|2
|7
|18 - 26
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|12.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|16.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|4.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8