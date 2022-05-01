Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Витесс

47' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Базур Рихедли из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

40' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ромменс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Г О О О О Л - Лидберг Исак забивает с левой ноги!

35' Кюйперс Бас разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Гайек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кюйперс Бас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Оратмангун Рагнар пробует нанести удар издали, но Маркус Шуберт держит все под контролем

29' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Корнелисс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

23' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Витесс

22' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вруг Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гоу Эхед Иглс пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Люкассен Бойд нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

20' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

19' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Витесс

15' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л - Икома Луис правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

11' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гайек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Отличные скиллы показывает Лидберг Исак , обводя своих соперников

10' Икома Луис из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

10' Икома Луис видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

10' Отличные скиллы показывает Икома Луис , обводя своих соперников

10' ШАНС! Икома Луис вышел один на один с голкипером...

10' Домджони Тони разрезает оборону соперника отличным пасом

9' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лидберг Исак имел все шансы забить, но Маркус Шуберт сделал отличный сейв!

4' Люкассен Бойд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Гайек Томаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Грбич Адриан из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гайек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля