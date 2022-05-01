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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 9814
Гоу Эхед Иглс
1:2
Конец матча
Витесс
0'
3' Желтая карточка
Гайек Томаш
0:1
13' Гол
Икома Луис
1:1
35' Гол
Лидберг Исак
62' Желтая карточка
Базур Рихедли
1:2
69' Гол
Икома Луис
90' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
90'+6

Ход матча

3'
 
Гайек Томаш
13'
0:1
Икома Луис
(Домджони Тони)
35'
Лидберг Исак
(Кюйперс Бас)
1:1
48'
Баккер Юстин
Крамер Йорис
 
60'
 
Япи Ромарик
Грбич Адриан
62'
 
Базур Рихедли
69'
1:2
Икома Луис
(Базур Рихедли)
73'
 
Бёйтинк Томас
Манхуф Миллион
74'
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
 
74'
Ogechika Heil
Брауэрс Люк
 
85'
Martjin Berden
Кордоба Иньиго
 
90'
 
Уйсман Дан
Икома Луис
90'
 
Бёйтинк Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
22
Домджони
Тони
10
Базур
Рихедли
36
Вруг
Патрик
42
Манхуф
Миллион
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
Гоу Эхед Иглс
4-5-1
Витесс
3-5-2

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Витесс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.29
Брауэрс Люк 8 (1) 0.26
Лидберг Исак 4 0.13
Ботос Яннис-Фивос 3 0.1
Ромменс Филипп 2 0.06
Дейл Матс 2 0.06
Кардона Марк 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 15 (2) 0.48
Фредериксен Николай 7 0.23
Тронстад Сондре 3 0.1
Духи Данило 3 0.1
Ороз Алоис 3 0.1
Бёйтинк Томас 2 0.06
Гбоо Янн 2 0.06
Базур Рихедли 1 0.03
Дарфалу Усама 1 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Беро Матуш 0 0
Домджони Тони 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 12 1
Базур Рихедли 9 0
Виттек Максимилиан 9 0
Бёйтинк Томас 7 1
Расмуссен Якоб 5 1
Тронстад Сондре 5 0
Икома Луис 3 1
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Гайек Томаш 1 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
4%
3
14%
1-15
5
21%
4
18%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
5
21%
7
37%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
2
11%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
4
33%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
18%
5
21%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
5
23%
5
21%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
6
27%
4
17%
76-90

Забито

36
40
15 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
2
6%
7
18%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
7
19%
11
28%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
9
25%
6
15%
76-90

Пропущено

46
43
21 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
8
17%
8
19%
1-15
6
13%
9
21%
16-30
7
15%
10
23%
31-45
8
17%
6
14%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
11
24%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0
Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 31 10 4 17 48 - 66 34
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
4. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
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