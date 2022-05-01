Первый тайм

47' Сёнтьенс Матс пробил со штрафного прямо в стенку

47' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Нелсон Райс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Как он промахнулся? Маласиа Тирелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

42' Лонвейк Найджел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Фейеноорд

40' Пинту Иву не смог попасть в створ ударом издали

40' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Фейеноорд

40' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

37' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Фейеноорд

32' Сёнтьенс Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс , обводя своих соперников

32' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Отличный пас сделал Синистерра Луис из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Кекчю Оркун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Яник ван Ош не дал случится голу! Дессерс Сириль должен был забивать, но Яник ван Ош сделал отличный сейв

30' Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль , обводя своих соперников

30' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Фейеноорд

28' Пинту Иву не смог попасть в створ ударом издали

28' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Эурснес Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Г О О О О Л - Гертрейда Лютсхарел забивает с левой ноги!

25'

25'

24'

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Фейеноорд

19' Флемминг Зиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

14' Какой промах! Гладон Пол имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

14' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Как он промахнулся? Дессерс Сириль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Как он промахнулся? Нелсон Райс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Г О О О О О О Л - Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

8' Должен был быть гол! Тиль Гус имел отличный шанс, но Яник ван Ош не дал голу состоятся!

8' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сёнтьенс Матс наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

6' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Игрок Нелсон Райс из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фейеноорд начинает с центра поля