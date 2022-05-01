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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 10512
Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
8' Гол
Гертрейда Лютсхарел
0:1
17' Не забитый пенальти
Кекчю Оркун
0:2
25' Гол
Гертрейда Лютсхарел
0:3
52' Гол
Нелсон Райс
1:3
70' Гол
Флемминг Зиан
90'+5
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
12
Пинту
Иву
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
77
Tijjani
Noslin
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Фейеноорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флемминг Зиан 9 0.29
Сёнтьенс Матс 9 (2) 0.29
Ринстра Бен 2 0.06
Кокс Джордж 2 0.06
Гладон Пол 2 0.06
Теки Тесфальдет 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Samy Baghdadi 1 0.03
Лонвейк Найджел 1 0.03
Tijjani Noslin 1 0.03
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 15 0.48
Линссен Брайан 12 0.39
Синистерра Луис 12 0.39
Кекчю Оркун 7 (2) 0.23
Дессерс Сириль 6 0.19
Джаханбакш Алиреза 4 0.13
Тоорнстра Йенс 3 0.1
Гертрейда Лютсхарел 3 0.1
Нелсон Райс 2 0.06
Сенеси Маркос 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Маласиа Тирелл 1 0.03
Хендрикс Йоррит 1 0.03
Баннис Науфаль 1 0.03
Валемарк Патрик 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Кокс Джордж 5 0
Ринстра Бен 4 0
Сёнтьенс Матс 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Пинту Иву 3 0
Гладон Пол 2 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Синистерра Луис 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
36
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
11%
2
6%
1-15
4
21%
7
19%
16-30
3
16%
9
25%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
4
21%
4
11%
61-75
5
26%
7
19%
76-90

Пропущено

29
17
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
10%
2
12%
1-15
6
21%
5
29%
29%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
7
24%
4
24%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
5
17%
2
12%
76-90

Забито

13
36
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
4
31%
7
19%
1-15
2
15%
3
8%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
3
23%
6
17%
46-60
3
23%
5
14%
61-75
1
8%
9
25%
76-90

Пропущено

35
13
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
7
20%
1
8%
1-15
6
17%
2
15%
16-30
4
11%
4
31%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
8
23%
2
15%
76-90

Забито

32
72
15 В 1-м тайме 34
17 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
6
19%
9
13%
1-15
6
19%
10
14%
16-30
3
9%
15
21%
31-45
4
13%
13
18%
46-60
7
22%
9
13%
61-75
6
19%
16
22%
76-90

Пропущено

64
30
30 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 19
10
16%
3
10%
1-15
12
19%
7
23%
16-30
8
13%
6
20%
31-45
12
19%
5
17%
46-60
9
14%
5
17%
61-75
13
20%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4
Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 31 10 4 17 48 - 66 34
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Фортуна Ситтард 31 8 5 18 32 - 64 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
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