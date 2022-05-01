Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 10512
1:3
Конец матча
0:1
8' ГолГертрейда Лютсхарел
0:1
17' Не забитый пенальтиКекчю Оркун
0:2
25' ГолГертрейда Лютсхарел
0:3
52' ГолНелсон Райс
1:3
70' ГолФлемминг Зиан
Ход матча
8'
17'
0:1
25'
52'
0:3
67'
70'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 9
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
12
Пинту
Иву
11
Гладон
Пол
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Фейеноорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флемминг Зиан
|9
|0.29
|Сёнтьенс Матс
|9 (2)
|0.29
|Ринстра Бен
|2
|0.06
|Кокс Джордж
|2
|0.06
|Гладон Пол
|2
|0.06
|Теки Тесфальдет
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Samy Baghdadi
|1
|0.03
|Лонвейк Найджел
|1
|0.03
|Tijjani Noslin
|1
|0.03
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|15
|0.48
|Линссен Брайан
|12
|0.39
|Синистерра Луис
|12
|0.39
|Кекчю Оркун
|7 (2)
|0.23
|Дессерс Сириль
|6
|0.19
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.13
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.1
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.1
|Нелсон Райс
|2
|0.06
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Маласиа Тирелл
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.03
|Баннис Науфаль
|1
|0.03
|Валемарк Патрик
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Кокс Джордж
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Сёнтьенс Матс
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Флемминг Зиан
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Гладон Пол
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
36
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
11%
2
6%
1-15
4
21%
7
19%
16-30
3
16%
9
25%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
4
21%
4
11%
61-75
5
26%
7
19%
76-90
Пропущено
29
17
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
10%
2
12%
1-15
6
21%
5
29%
29%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
7
24%
4
24%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
5
17%
2
12%
76-90
Забито
13
36
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
4
31%
7
19%
1-15
2
15%
3
8%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
3
23%
6
17%
46-60
3
23%
5
14%
61-75
1
8%
9
25%
76-90
Пропущено
35
13
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
7
20%
1
8%
1-15
6
17%
2
15%
16-30
4
11%
4
31%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
8
23%
2
15%
76-90
Забито
32
72
15 В 1-м тайме 34
17 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
6
19%
9
13%
1-15
6
19%
10
14%
16-30
3
9%
15
21%
31-45
4
13%
13
18%
46-60
7
22%
9
13%
61-75
6
19%
16
22%
76-90
Пропущено
64
30
30 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 19
10
16%
3
10%
1-15
12
19%
7
23%
16-30
8
13%
6
20%
31-45
12
19%
5
17%
46-60
9
14%
5
17%
61-75
13
20%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4
Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|31
|18
|8
|5
|49 - 34
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|8.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|31
|10
|4
|17
|48 - 66
|34
|13.
|Хераклес
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|14.
|Фортуна Ситтард
|31
|8
|5
|18
|32 - 64
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|Спарта Роттердам
|31
|5
|11
|15
|24 - 46
|26
|17.
|ПЕК Зволле
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|18.
|Виллем II
|31
|7
|5
|19
|26 - 56
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|12.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|16.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8