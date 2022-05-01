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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 38'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0' 38'
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.40
5.55
7.40
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
55
Паркс
Китон
26
Асеведо
Николас
8
Хавьер
Тиаго
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
15
Бисон
Таннер
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
11
Эбобисс
Жереми
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (2) 0.63
Хавьер Тиаго 4 0.5
Родригес Сантьяго 2 0.25
Talles Magno 1 0.13
Перейра Габриэл 1 0.13
Эбер Араужо 1 0.13
Калленс Александр 1 0.13
Паркс Китон 1 0.13
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.56
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.44
Кальво Франсиско 2 0.22
Кауэлл Кейд 1 0.11
Томпсон Томми 1 0.11
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.11
Юилл Джексон 1 0.11
Грегуш Ян 0 0
Монтейру Жамиру 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Калленс Александр 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Асеведо Николас 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 3 0
Ремеди Эрик 3 0
Лопес Маркос IV 2 0
Марье Поль 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Эспиноса Кристиан 1 0
Натан Рафаэл 1 0
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
67%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
1
50%
3
25%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
22%
3
15%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
33%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
3. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
5. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Нью-Йорк Сити 0:0 8 3 2 3 16 - 10 11
7. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
8. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
10. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
11. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
12. Чикаго Файр 9 2 4 3 6 - 7 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 9 1 4 4 15 - 20 7
13. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Нью-Йорк Сити 0:0 5 3 1 1 15 - 7 10
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
5. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
6. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
4. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
12. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.40
5.55
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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Нью-Йорк Сити
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