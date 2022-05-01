Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Это был отличный перфоманс от команды Ваалвейк , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Удар от ворот произведет Гронинген

46' Какой промах! Крамер Михил имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

46' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бакари Саид и Яссин Оукили из команды Ваалвейк

46' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Гронинген

38' Какой промах! Мёленстен Мелле имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

38' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ларсен Йорген нанес удар в каркас ворот!

32' Гронинген выполняет удар от ворот.

27' Гронинген выполняет удар от ворот.

26' Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Г О О О О Л - Штоккерс Финн забивает с правой ноги!

24' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Касанвирджо Нерайшо получил желтую карточку от судьи

21' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

20' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

20' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ваалвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

16' Г О О О О Л - Штоккерс Финн забивает ударом с левой ноги!

16' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

10' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Ваалвейк

10' Ирандуст Далехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

8' Игрок Ирандуст Далехо из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Паулос Абрахам из команды Гронинген в офсайде

7' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

4' Матч возобновлен

4' Матч остановлен

3' Паулос Абрахам наказан за толчок Вассен Этьенн

3' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Штоккерс Финн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ваалвейк начинает с центра поля