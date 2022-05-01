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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Ваалвейк
3:1
Второй тайм: 64'
Гронинген
0'
1:0
16' Гол
Штоккерс Финн
21' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
2:0
25' Гол
Штоккерс Финн
3:0
39' Гол
Ван дер Венне Рихард
3:1
58' Гол
Ларсен Йорген
64'

Ход матча

16'
Штоккерс Финн
1:0
21'
 
Касанвирджо Нерайшо
25'
Штоккерс Финн
(Крамер Михил)
2:0
39'
Ван дер Венне Рихард
(Бюттнер Александер)
3:0
46'
 
Нгонж Сириль
Де Леув Михаэль
46'
 
Ван Хинтум Барт
Данкерлёй Дамил
46'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Ван Кам Даниэль
58'
3:1
Ларсен Йорген
(Нгонж Сириль)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Гронинген
2.88
3.35
2.57
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
22
Бакари
Саид
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
33
Yassin
Oukili
10
Ван
дер
Венне
Рихард
6
Анита
Вурнон
29
Крамер
Михил
9
Штоккерс
Финн
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
20
Сверко
Марин
2
Данкерлёй
Дамил
10
Ирандуст
Далехо
6
Дуарте
Ларос
8
Де
Леув
Михаэль
40
Bjorn
Meijer
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
Ваалвейк
5-3-2
Гронинген
3-5-2

История личных встреч

Ваалвейк
Гронинген

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.32
Одгор Йенс 8 0.26
Ван дер Венне Рихард 4 0.13
Бюттнер Александер 3 (1) 0.1
Штоккерс Финн 3 0.1
Мёленстен Мелле 2 0.06
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.39
Нгонж Сириль 7 0.23
Де Леув Михаэль 4 0.13
Постема Романо 3 0.1
Суслов Томаш 1 0.03
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Bjorn Meijer 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 8 0
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Адевойе Шоун 4 1
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Касанвирджо Нерайшо 6 1
Те Вирик Мик 4 2
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
8%
4
18%
1-15
3
25%
6
27%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
42%
5
23%
76-90

Пропущено

24
28
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
8%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
7
25%
31-45
7
29%
29%
5
18%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
3
13%
7
25%
76-90

Забито

19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
3
16%
4
29%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Пропущено

24
17
16 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
7
29%
29%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
8
33%
4
24%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Забито

31
36
17 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
13%
8
22%
1-15
7
23%
9
25%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
5
16%
2
6%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
6
19%
8
22%
76-90

Пропущено

48
45
26 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
9
19%
7
16%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
12
25%
11
24%
31-45
10
21%
7
16%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
6
13%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
Гронинген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 1:3 31 9 9 13 38 - 47 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 31 10 4 17 48 - 66 34
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Ваалвейк 3:1 31 7 10 14 34 - 49 31
15. Фортуна Ситтард 31 8 5 18 32 - 64 29
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 1:3 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Ваалвейк 3:1 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 1:3 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 3:1 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
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    Лучшие коэффициенты
    Ваалвейк
    Ничья
    Гронинген
    2.88
    3.35
    2.57
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