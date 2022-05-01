Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Хорошую попытку сделал Постема Романо . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Гронинген выполняет удар от ворот.

86' Тактическая замена. Бакари Саид уходит с поля и его заменяет Айман Азхиль

85' Крамер Михил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Штоккерс Финн из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Гронинген выполняет удар от ворот.

83' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Паулос Абрахам нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

82' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Леувенбург Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

80' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гронинген выполняет удар от ворот.

78' Ван дер Венне Рихард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Паулос Абрахам из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

75' Удар от ворот произведет Гронинген

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Ваалвейк

72' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Гронинген

70' Крамер Михил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

66' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Гронинген

59' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с правой ноги!

57' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Ваалвейк

55' Паулос Абрахам из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

55' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновлен

49' Адевойе Шоун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Ваалвейк

46' Ирандуст Далехо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.