Стадион: Мандемейкерс
1:0
16' ГолШтоккерс Финн
21' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
2:0
25' ГолШтоккерс Финн
3:0
39' ГолВан дер Венне Рихард
3:1
58' ГолЛарсен Йорген
Ход матча
16'
1:0
25'
2:0
39'
58'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
22
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Dirk Baron
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ваалвейк
Гронинген
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|10
|0.32
|Одгор Йенс
|8
|0.26
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.13
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.1
|Штоккерс Финн
|3
|0.1
|Мёленстен Мелле
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|1
|0.03
|Бакари Саид
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Кёйперс Рой
|1
|0.03
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|13
|0.42
|Нгонж Сириль
|7
|0.23
|Де Леув Михаэль
|4
|0.13
|Постема Романо
|3
|0.1
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.03
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Bjorn Meijer
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0.03
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|8
|0
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Адевойе Шоун
|4
|1
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|1
|Те Вирик Мик
|4
|2
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Bjorn Meijer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
7%
4
17%
1-15
5
33%
6
26%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
5
33%
5
22%
76-90
Пропущено
25
31
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
4
16%
8
26%
31-45
8
32%
5
16%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
3
12%
7
23%
76-90
Забито
19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
16%
4
29%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
1
5%
3
21%
76-90
Пропущено
24
17
16 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
7
29%
29%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
8
33%
4
24%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Забито
34
37
20 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
12%
8
22%
1-15
9
26%
9
24%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
5
15%
3
8%
46-60
3
9%
6
16%
61-75
6
18%
8
22%
76-90
Пропущено
49
48
26 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
18%
7
15%
1-15
5
10%
7
15%
16-30
12
24%
12
25%
31-45
11
22%
7
15%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
6
12%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
Гронинген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|31
|18
|8
|5
|49 - 34
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|8.
|Гронинген
|31
|9
|9
|13
|38 - 47
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|31
|10
|4
|17
|48 - 66
|34
|13.
|Хераклес
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|14.
|Ваалвейк
|31
|7
|10
|14
|34 - 49
|31
|15.
|Фортуна Ситтард
|31
|8
|5
|18
|32 - 64
|29
|16.
|Спарта Роттердам
|31
|5
|11
|15
|24 - 46
|26
|17.
|ПЕК Зволле
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|18.
|Виллем II
|31
|7
|5
|19
|26 - 56
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|12.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|15.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8