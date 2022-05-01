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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Ваалвейк
3:1
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
16' Гол
Штоккерс Финн
21' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
2:0
25' Гол
Штоккерс Финн
3:0
39' Гол
Ван дер Венне Рихард
3:1
58' Гол
Ларсен Йорген
90'+6

Ход матча

16'
Штоккерс Финн
1:0
21'
 
Касанвирджо Нерайшо
25'
Штоккерс Финн
(Крамер Михил)
2:0
39'
Ван дер Венне Рихард
(Бюттнер Александер)
3:0
46'
 
Нгонж Сириль
Де Леув Михаэль
46'
 
Ван Хинтум Барт
Данкерлёй Дамил
46'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Ван Кам Даниэль
58'
3:1
Ларсен Йорген
(Нгонж Сириль)
75'
 
Постема Романо
Сверко Марин
75'
 
Матута Эммануэль
Bjorn Meijer
86'
Азхиль Айман
Бакари Саид
 
86'
Гаари Жюрьен
Бюттнер Александер
 
86'
Ваутерс Луук
Ван дер Венне Рихард
 
90'
Мёлдер Ханс
Yassin Oukili
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
22
Бакари
Саид
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
33
Yassin
Oukili
10
Ван
дер
Венне
Рихард
6
Анита
Вурнон
29
Крамер
Михил
9
Штоккерс
Финн
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
20
Сверко
Марин
2
Данкерлёй
Дамил
10
Ирандуст
Далехо
6
Дуарте
Ларос
8
Де
Леув
Михаэль
40
Bjorn
Meijer
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
Ваалвейк
5-3-2
Гронинген
3-5-2

История личных встреч

Ваалвейк
Гронинген

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.32
Одгор Йенс 8 0.26
Ван дер Венне Рихард 4 0.13
Бюттнер Александер 3 (1) 0.1
Штоккерс Финн 3 0.1
Мёленстен Мелле 2 0.06
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 13 0.42
Нгонж Сириль 7 0.23
Де Леув Михаэль 4 0.13
Постема Романо 3 0.1
Суслов Томаш 1 0.03
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Bjorn Meijer 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 8 0
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Адевойе Шоун 4 1
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Касанвирджо Нерайшо 6 1
Те Вирик Мик 4 2
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
7%
4
17%
1-15
5
33%
6
26%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
5
33%
5
22%
76-90

Пропущено

25
31
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
4
16%
8
26%
31-45
8
32%
5
16%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
3
12%
7
23%
76-90

Забито

19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
16%
4
29%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Пропущено

24
17
16 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
7
29%
29%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
8
33%
4
24%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Забито

34
37
20 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
12%
8
22%
1-15
9
26%
9
24%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
5
15%
3
8%
46-60
3
9%
6
16%
61-75
6
18%
8
22%
76-90

Пропущено

49
48
26 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
18%
7
15%
1-15
5
10%
7
15%
16-30
12
24%
12
25%
31-45
11
22%
7
15%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
6
12%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
Гронинген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 31 9 9 13 38 - 47 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 31 10 4 17 48 - 66 34
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Ваалвейк 31 7 10 14 34 - 49 31
15. Фортуна Ситтард 31 8 5 18 32 - 64 29
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 92'
      Ваалвейк пытается что-то создать.
    • 92'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
    • 92'
      Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 90'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Мёлдер Ханс
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ваалвейк 3:1 Гронинген онлайн

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