Стадион: Geodis Park
0:0
Первый тайм: 39'
33' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
37' Желтая карточкаМьюл Алекс
Ход матча
33'
37'
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|2
|0.22
|Сапонг Чарльз
|2
|0.22
|Годой Анибал
|1
|0.11
|Мьюл Алекс
|1
|0.11
|Циммерман Уолкер
|1
|0.11
|David Romney
|1
|0.11
|Леаль Рэндэлл
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.44
|Карранса Хулиан
|3 (1)
|0.33
|Бедойя Алехандро
|2
|0.22
|Бёрк Кори
|2
|0.22
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Уре Микаэль
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Сапонг Чарльз
|2
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Мьюл Алекс
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|Бедойя Алехандро
|1
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|3.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|10.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Чикаго Файр
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|5.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|6.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0