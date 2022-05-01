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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
0:0
Первый тайм: 39'
Филадельфия Юнион
0'
33' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
37' Желтая карточка
Мьюл Алекс
39'

Ход матча

33'
Ловитц Дэниел
 
37'
Мьюл Алекс
 
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Филадельфия Юнион
2.25
3.25
3.45
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
6
Газдаг
Даниэль
31
Флэк
Леон
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Нэшвилл
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
4-1-3-2

История личных встреч

Нэшвилл
Филадельфия Юнион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 2 0.22
Сапонг Чарльз 2 0.22
Годой Анибал 1 0.11
Мьюл Алекс 1 0.11
Циммерман Уолкер 1 0.11
David Romney 1 0.11
Леаль Рэндэлл 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.44
Карранса Хулиан 3 (1) 0.33
Бедойя Алехандро 2 0.22
Бёрк Кори 2 0.22
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Уре Микаэль 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 1 1
Сапонг Чарльз 2 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Мьюл Алекс 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Циммерман Уолкер 1 0
Леаль Рэндэлл 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
Бедойя Алехандро 1 0
Глеснес Якоб 1 0
Бёрк Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 9 5 3 1 12 - 5 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
3. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
5. Нью-Йорк Сити 8 4 1 3 19 - 10 13
6. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
8. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
10. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
11. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
12. Чикаго Файр 9 2 4 3 6 - 7 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 0:0 9 3 3 3 8 - 9 12
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 5 4 0 1 18 - 7 12
2. Филадельфия Юнион 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
5. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
6. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
4. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Мьюл Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ловитц Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Филадельфия Юнион
2.25
3.25
3.45
Все Коэффициенты
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