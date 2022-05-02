Стадион: Banc of California Stadium
0:0
Первый тайм: 33'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
91
Фишер
Онил
18
Данлади
Абу
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|4 (1)
|0.44
|Аранго Кристиан
|2
|0.22
|Холлингсхед Райан
|2
|0.22
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.22
|Опоку Квадво
|2
|0.22
|Мурильо Хесус
|1
|0.11
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.11
|Фалл Мамаду
|1
|0.11
|Родригес Брайан II
|1
|0.11
|Санчес Илье
|1
|0.11
|Акоста Келлин
|1
|0.11
|Мусовски Дэниел
|1
|0.11
|Паласиос Диего
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|3
|0.33
|Emanuel Reynoso2
|2 (1)
|0.22
|Амарилья Луис
|2
|0.22
|Дотсон Хассани
|1
|0.11
|Дибасси Бакай
|1
|0.11
|Данлади Абу
|1
|0.11
|Kervin Arriaga
|1
|0.11
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|5
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Лод Робин
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|Дибасси Бакай
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Kervin Arriaga
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
5
50%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
6
30%
5
42%
76-90
Пропущено
7
5
7 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|3.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|10.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Чикаго Файр
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|2.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|5.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|6.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|8.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0