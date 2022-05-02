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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
2:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
69' Желтая карточка
Дибасси Бакай
1:0
83' Гол
Холлингсхед Райан
85' Желтая карточка
Kervin Arriaga
2:0
90' Гол
Сифуэнтес Хосе
90'+4
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
6
Санчес
Илье
10
Вела
Карлос
7
Блессинг
Латиф
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
97
Сен
Клер
Дейн
91
Фишер
Онил
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
33
Kervin
Arriaga
8
Росалес
Джозеф
18
Данлади
Абу
10
Emanuel
Reynoso2
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
17
Лод
Робин
Лос-Анджелес
4-1-4-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
0:2
М
5:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.44
Холлингсхед Райан 3 0.33
Аранго Кристиан 2 0.22
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.22
Опоку Квадво 2 0.22
Мурильо Хесус 1 0.11
Сифуэнтес Хосе 1 0.11
Фалл Мамаду 1 0.11
Мусовски Дэниел 1 0.11
Родригес Брайан II 1 0.11
Санчес Илье 1 0.11
Акоста Келлин 1 0.11
Паласиос Диего 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 3 0.33
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.22
Амарилья Луис 2 0.22
Дотсон Хассани 1 0.11
Дибасси Бакай 1 0.11
Данлади Абу 1 0.11
Kervin Arriaga 1 0.11
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Санчес Илье 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Паласиос Диего 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Вела Карлос 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 5 0
Боксолл Михаэл 3 0
Лод Робин 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Дибасси Бакай 2 0
Kervin Arriaga 2 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
5
50%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
6
30%
5
42%
76-90

Пропущено

7
5
7 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
3. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
5. Нью-Йорк Сити 8 4 1 3 19 - 10 13
6. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
8. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
10. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
11. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
12. Чикаго Файр 9 2 4 3 6 - 7 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 5 4 0 1 18 - 7 12
2. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
5. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
6. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
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