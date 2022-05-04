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Дания: Кубок

2021-2022

Стадион:
Митьюлланд
1:1
Второй тайм: 52'
Вайле
0'
0:1
22' Гол
Альбентоса Рауль
1:1
42' Гол
Брумадо Жуниор
52'

Ход матча

22'
0:1
Альбентоса Рауль
42'
Брумадо Жуниор
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Вайле
3.26
4.85
8.10
Все Коэффициенты
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
8
Майер
Макс
37
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Понсе
Андрес
11
Муколли
Арбнор
Митьюлланд
3-4-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Вайле

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 2 0.33
Брумадо Жуниор 2 0.33
Линн Виктор 2 0.33
Мабиль Авер 1 0.17
Андерссон Йоэль 1 0.17
Дрейер Андерс 1 0.17
Шарлес 1 0.17
Исаксен Густав 1 0.17
Симсир Араль 1 0.17
Рафаэль Онедика 1 0.17
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 5 (2) 0.71
Понсе Андрес 2 0.29
Lukas Engel 2 0.29
Джорджевич Лука 1 0.14
Колингер Денис 1 0.14
Эзатолахи Саид 1 0.14
Альбентоса Рауль 1 0.14
Хенриксен Тобиас 1 0.14
Эммануилидис Димитриос 1 0.14
Кустович Кевин 1 0.14

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
2
50%
2
20%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
5
33%
76-90
2
17%
2
13%
91-120

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0
Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1
1/8 финала
0 Орхус
2 Сённерйюск
1 Фредерисия
2 Видовре
0 Мидделфарт
4 Раннерс
1 Нордшелланн
4 Оденсе
1 Хорсенс
3 Вайле
8 Колдинг
7 Нюкёбинг
0 Ольборг Фрея
3 Брондбю
3 Митьюлланд
1 Ольборг
1/4 финала
7 Сённерйюск
6 Видовре
2 Раннерс
3 Оденсе
6 Вайле
3 Колдинг
2 Брондбю
3 Митьюлланд
1/2 финала
1 Сённерйюск
2 Оденсе
0 Вайле
1 Митьюлланд
Финал
?
?
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 62%, Вайле: 38%.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Муколли Арбнор из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
    • 46'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 63%, Вайле: 37%.
    • 45'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Так близко к голу! Эммануилидис Димитриос имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Давид Оустед!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Вайле
    3.26
    4.85
    8.10
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