Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

42' Плохо сыграл Офори Эбенезер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

41' Удар от ворот произведет Вайле

41' Исаксен Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

38' Как он промахнулся? Эммануилидис Димитриос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Отличные скиллы показывает Эммануилидис Димитриос , обводя своих соперников

37' Дюр Николас из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

36' Как он промахнулся? Альборнос Миико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Плохо сыграл Далсгор Хенрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

34' Хетеми Лундрим пробует нанести удар издали, но Давид Оустед держит все под контролем

34' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок Рафаэль Онедика из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хенриксен Тобиас из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

28' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Вайле

26' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Дюр Николас , обводя своих соперников

17' Удар от ворот произведет Вайле

17' ШАНС! Брумадо Жуниор нанес удар с лета, но не попал по воротам!

15' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Плохо сыграл Оустед Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

13' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

13' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Эммануилидис Димитриос бьет со свободного, но вратарь делает сейв.

10' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Хетеми Лундрим из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

7' Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

6' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Джером Опоку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Игрок Исаксен Густав из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Вайле

4' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля