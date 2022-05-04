Стадион: МСХ Арена Зрители: 7498
3:1
Конец матча
0:1
22' ГолАльбентоса Рауль
1:1
42' ГолБрумадо Жуниор
2:1
73' ГолДрейер Андерс
3:1
80' ГолСвятченко Эрик
Ход матча
22'
0:1
42'
1:1
73'
2:1
80'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
44
Дюр
Николас
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
30 Бабаян ЭдгарПолузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
-
2 Heron
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Вайле
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|2
|0.33
|Феррейра Эвандер
|2
|0.33
|Брумадо Жуниор
|2
|0.33
|Линн Виктор
|2
|0.33
|Святченко Эрик
|1
|0.17
|Мабиль Авер
|1
|0.17
|Андерссон Йоэль
|1
|0.17
|Шарлес
|1
|0.17
|Исаксен Густав
|1
|0.17
|Симсир Араль
|1
|0.17
|Рафаэль Онедика
|1
|0.17
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.71
|Понсе Андрес
|2
|0.29
|Lukas Engel
|2
|0.29
|Джорджевич Лука
|1
|0.14
|Колингер Денис
|1
|0.14
|Эзатолахи Саид
|1
|0.14
|Альбентоса Рауль
|1
|0.14
|Хенриксен Тобиас
|1
|0.14
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.14
|Кустович Кевин
|1
|0.14
Карточки
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
2
29%
2
18%
91-120
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
2
13%
2
13%
91-120
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0
Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?