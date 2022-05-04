Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хорошую попытку сделал Чилуфя Эдвард . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Виктор Линд нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Удар от ворот произведет Вайле

75' Исаксен Густав из команды Митьюлланд пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

73' Г О О О О Л - Дрейер Андерс забивает с левой ноги!

73' Плохо сыграл Джером Опоку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Джером Опоку возвращается на поле.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Ох, нехорошо это выглядит. Джером Опоку получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Джером Опоку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Виктор Линд. Удар в створ, но вратарь начеку

69' Отличные скиллы показывает Чилуфя Эдвард , обводя своих соперников

68' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Сегодняшная посещаемость составляет 7498 болельщиков

67' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Вайле

64' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

64' Понсе Андрес из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Брунст Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Виктор Линд из команды Митьюлланд в офсайде

63' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

63' Тактическая замена. Брумадо Жуниор уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

61' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Джером Опоку получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Джером Опоку из команды Вайле фолит на Оустед Давид , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

59' Так близко к голу! Понсе Андрес имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Давид Оустед!

59' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Вайле

55' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

54' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

54' Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

52' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Вайле

50' Как он промахнулся? Дрейер Андерс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Эммануилидис Димитриос получил желтую карточку от судьи

49' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля