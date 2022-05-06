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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Камбюр
0:0
Перерыв
Ваалвейк
0'
24' Желтая карточка
Адевойе Шоун

Ход матча

24'
 
Адевойе Шоун

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Ваалвейк
2.49
3.72
3.42
Все Коэффициенты
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
27
Sekou
Sylla
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
28
Бюттнер
Александер
10
Ван
дер
Венне
Рихард
29
Крамер
Михил
9
Штоккерс
Финн
Камбюр
4-3-3
Ваалвейк
3-4-1-2

История личных встреч

Камбюр
Ваалвейк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
К
2:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
4:1
К
1:4
ПД
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.19
Робертс Улдрикис 6 0.19
Якобс Ями 5 0.16
Маулун Робин 5 (3) 0.16
Каллон Исса 4 0.13
Паулиссен Митчелл 3 0.09
Самбисса Давид 3 0.09
Бангура Алекс 3 0.09
Йоостен Патрик 2 0.06
Брей Майкл 2 0.06
Схаутен Эрик 2 0.06
Тол Марко 2 0.06
Худемакерс Меес 2 0.06
Киш Тамаш 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.31
Одгор Йенс 8 0.25
Ван дер Венне Рихард 4 0.13
Бюттнер Александер 3 (1) 0.09
Штоккерс Финн 3 0.09
Мёленстен Мелле 2 0.06
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Паулиссен Митчелл 4 0
Sekou Sylla 2 1
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Худемакерс Меес 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 8 0
Адевойе Шоун 5 1
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
12%
3
16%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
7
28%
4
21%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
3
12%
1
5%
76-90

Пропущено

35
24
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
14%
7
29%
29%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
10
29%
8
33%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
8
23%
3
13%
76-90

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
7
33%
1
7%
61-75
3
14%
5
33%
76-90

Пропущено

33
25
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
3%
2
8%
1-15
7
21%
4
16%
16-30
9
27%
4
16%
31-45
3
9%
8
32%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
9
27%
3
12%
76-90

Забито

46
34
17 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
6
13%
4
12%
1-15
7
15%
9
26%
16-30
4
9%
7
21%
31-45
11
24%
5
15%
46-60
12
26%
3
9%
61-75
6
13%
6
18%
76-90

Пропущено

68
49
37 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 26
6
9%
9
18%
1-15
12
18%
5
10%
16-30
19
28%
12
24%
31-45
7
10%
11
22%
46-60
7
10%
6
12%
61-75
17
25%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 31 9 9 13 38 - 47 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 0:0 32 10 5 17 48 - 66 35
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Ваалвейк 0:0 32 7 11 14 34 - 49 32
15. Фортуна Ситтард 31 8 5 18 32 - 64 29
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Ваалвейк 0:0 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 0:0 16 5 2 9 27 - 33 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 0:0 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Ваалвейк 0:0 16 2 8 6 19 - 24 14
13. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
14. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 42'
      Яссин Оукили бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
    • 42'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 41'
      Ваалвейк выполняет удар от ворот.
    • 41'
      Шанс! Каллон Исса из команды Камбюр пробил головой, но мимо
    • 41'
      Йоостен Патрик из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
    • 40'
      Контроль мяча: Камбюр: 50%, Ваалвейк: 50%.
    • 40'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 39'
      Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    Ваалвейк
    2.49
    3.72
    3.42
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    Где смотреть матч Камбюр 0:0 Ваалвейк онлайн

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