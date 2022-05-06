Стадион: Камбюр
24' Желтая карточкаАдевойе Шоун
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
27
Sekou
Sylla
20
Маулун
Робин
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Sekou SyllaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
-
34 Thomas Rier
-
-
49 Milan Smit
-
Главный тренер: Гаар Денис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Камбюр
Ваалвейк
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.19
|Робертс Улдрикис
|6
|0.19
|Якобс Ями
|5
|0.16
|Маулун Робин
|5 (3)
|0.16
|Каллон Исса
|4
|0.13
|Паулиссен Митчелл
|3
|0.09
|Самбисса Давид
|3
|0.09
|Бангура Алекс
|3
|0.09
|Йоостен Патрик
|2
|0.06
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Схаутен Эрик
|2
|0.06
|Тол Марко
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|2
|0.06
|Киш Тамаш
|1
|0.03
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|10
|0.31
|Одгор Йенс
|8
|0.25
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.13
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.09
|Штоккерс Финн
|3
|0.09
|Мёленстен Мелле
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|1
|0.03
|Бакари Саид
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Кёйперс Рой
|1
|0.03
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|4
|0
|Sekou Sylla
|2
|1
|Каллон Исса
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Худемакерс Меес
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|8
|0
|Адевойе Шоун
|5
|1
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
12%
3
16%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
7
28%
4
21%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
3
12%
1
5%
76-90
Пропущено
35
24
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
14%
7
29%
29%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
10
29%
8
33%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
8
23%
3
13%
76-90
Забито
21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
7
33%
1
7%
61-75
3
14%
5
33%
76-90
Пропущено
33
25
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
3%
2
8%
1-15
7
21%
4
16%
16-30
9
27%
4
16%
31-45
3
9%
8
32%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
9
27%
3
12%
76-90
Забито
46
34
17 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
6
13%
4
12%
1-15
7
15%
9
26%
16-30
4
9%
7
21%
31-45
11
24%
5
15%
46-60
12
26%
3
9%
61-75
6
13%
6
18%
76-90
Пропущено
68
49
37 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 26
6
9%
9
18%
1-15
12
18%
5
10%
16-30
19
28%
12
24%
31-45
7
10%
11
22%
46-60
7
10%
6
12%
61-75
17
25%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|31
|18
|8
|5
|49 - 34
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|8.
|Гронинген
|31
|9
|9
|13
|38 - 47
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|0:0
|32
|10
|5
|17
|48 - 66
|35
|13.
|Хераклес
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|32
|7
|11
|14
|34 - 49
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|31
|8
|5
|18
|32 - 64
|29
|16.
|Спарта Роттердам
|31
|5
|11
|15
|24 - 46
|26
|17.
|ПЕК Зволле
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|18.
|Виллем II
|31
|7
|5
|19
|26 - 56
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|12.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|15.
|Камбюр
|0:0
|16
|5
|2
|9
|27 - 33
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|0:0
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|16
|2
|8
|6
|19 - 24
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|14.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8