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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 10000
Камбюр
1:1
Конец матча
Ваалвейк
0'
24' Желтая карточка
Адевойе Шоун
0:1
72' Гол в свои ворота
Шмидт Доке
76' Желтая карточка
Худемакерс Меес
1:1
90' Гол
Milan Smit
90'+10

Ход матча

24'
 
Адевойе Шоун
46'
Брей Майкл
Якобс Ями
 
46'
Тол Марко
Макинтош Келвин
 
72'
0:1
Шмидт Доке
75'
Доодеман Ник
Йоостен Патрик
 
76'
Худемакерс Меес
 
81'
 
Гаари Жюрьен
Бакари Саид
83'
Milan Smit
Худемакерс Меес
 
83'
Яспер тер Хейде
Схаутен Эрик
 
86'
 
Ваутерс Луук
Адевойе Шоун
86'
 
Ньивпорт Ларс
Yassin Oukili
86'
 
Мёлдер Ханс
Бюттнер Александер
90'
Milan Smit
(Маулун Робин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 7 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
27
Sekou
Sylla
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
28
Бюттнер
Александер
10
Ван
дер
Венне
Рихард
29
Крамер
Михил
9
Штоккерс
Финн
Камбюр
4-3-3
Ваалвейк
3-4-1-2

История личных встреч

Камбюр
Ваалвейк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
К
2:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
4:1
К
1:4
ПД
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.19
Робертс Улдрикис 6 0.19
Якобс Ями 5 0.16
Маулун Робин 5 (3) 0.16
Каллон Исса 4 0.13
Паулиссен Митчелл 3 0.09
Самбисса Давид 3 0.09
Бангура Алекс 3 0.09
Йоостен Патрик 2 0.06
Брей Майкл 2 0.06
Схаутен Эрик 2 0.06
Тол Марко 2 0.06
Худемакерс Меес 2 0.06
Киш Тамаш 1 0.03
Milan Smit 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.31
Одгор Йенс 8 0.25
Ван дер Венне Рихард 4 0.13
Бюттнер Александер 3 (1) 0.09
Штоккерс Финн 3 0.09
Мёленстен Мелле 2 0.06
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Паулиссен Митчелл 4 0
Худемакерс Меес 4 0
Sekou Sylla 2 1
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 8 0
Адевойе Шоун 5 1
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
19
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
3
11%
3
16%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
3
11%
5
26%
31-45
7
26%
4
21%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
1
5%
76-90

Пропущено

35
26
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
14%
7
27%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
10
29%
8
31%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
3
9%
3
12%
61-75
8
23%
4
15%
76-90

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
7
33%
1
7%
61-75
3
14%
5
33%
76-90

Пропущено

33
25
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
3%
2
8%
1-15
7
21%
4
16%
16-30
9
27%
4
16%
31-45
3
9%
8
32%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
9
27%
3
12%
76-90

Забито

48
34
17 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
6
13%
4
12%
1-15
7
15%
9
26%
16-30
4
8%
7
21%
31-45
11
23%
5
15%
46-60
13
27%
3
9%
61-75
7
15%
6
18%
76-90

Пропущено

68
51
37 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 27
6
9%
9
18%
1-15
12
18%
5
10%
16-30
19
28%
12
24%
31-45
7
10%
11
22%
46-60
7
10%
7
14%
61-75
17
25%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 31 9 9 13 38 - 47 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 31 8 5 18 32 - 64 29
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
14. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
  • Второй тайм
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Камбюр: 50%, Ваалвейк: 50%.
  • Офсайд
    99'
    Каллон Исса из команды Камбюр в офсайде
  • 99'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 98'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 98'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 97'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 96'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
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