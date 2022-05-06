Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

Матч приостановлен из-за петард на поле

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Яссин Оукили не смог попасть в створ ударом издали

Яссин Оукили имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Камбюр выполняет удар от ворот.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Яссин Оукили бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

41' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

39' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Маулун Робин из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Бакари Саид из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Камбюр выполняет удар от ворот.

29' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Камбюр выполняет удар от ворот.

26' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Адевойе Шоун получил желтую карточку от судьи

23' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Каллон Исса наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Йоостен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Камбюр выполняет удар от ворот.

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Анита Вурнон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

10' Sekou Sylla делает длинную передачу вперед

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Камбюр выполняет удар от ворот.

4' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Камбюр выполняет удар от ворот.

2' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Ваалвейк

2' Якобс Ями не смог попасть в створ ударом издали

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ваалвейк начинает с центра поля