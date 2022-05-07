Стадион: Сапуто
4:1
Конец матча
1:0
21' ГолУотерман Джоэль
24' Желтая карточкаУотерман Джоэль
42' Желтая карточкаМихайлович Джордже
2:0
52' ГолМихайлович Джордже
55' Желтая карточкаКиото Ромель
68' Желтая карточкаКара Эркан
2:1
72' ГолМоутинью Жоау
79' Желтая карточкаПьетт Самуэль
3:1
81' ГолТоррес Хоакин
4:1
84' ГолБро-Гийяр Закари
89' Желтая карточкаУильямс Томас
Ход матча
21'
1:0
24'
52'
55'
68'
72'
79'
81'
84'
89'
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jack Lynn
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|5
|0.5
|Торрес Хоакин
|3
|0.3
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.3
|Камара Кей
|2
|0.2
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.2
|Миллер Камаль
|1
|0.1
|Коне Исмаэль
|1
|0.1
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.1
|Камашо Руди
|1
|0.1
|Уотерман Джоэль
|1
|0.1
|Джонстон Алистер
|0
|0
|Ваньяма Виктор
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пато Алешандре
|2
|0.18
|Торрес Факундо
|2
|0.18
|Кара Эркан
|2
|0.18
|Урсо Жуниор
|2
|0.18
|Моутинью Жоау
|2
|0.18
|Тейшейра Руан
|1
|0.09
|Шлегель Родриго
|1
|0.09
|Мишель Бенжи
|1
|0.09
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Янссон Робин
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|2
|1
|Камашо Руди
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|Торрес Хоакин
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|5
|1
|Cesar Araujo
|4
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Шлегель Родриго
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
4
50%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
31%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
5
24%
5
38%
31-45
4
19%
5
38%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
28%
5
33%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2
Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Нью-Йорк Сити
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|6.
|Цинциннати
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|7.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|9.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|10.
|Чикаго Файр
|1:1
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|2.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|9.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|11.
|Чикаго Файр
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|3.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Чикаго Файр
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|7.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0