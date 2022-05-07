  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
4:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
21' Гол
Уотерман Джоэль
24' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
42' Желтая карточка
Михайлович Джордже
2:0
52' Гол
Михайлович Джордже
55' Желтая карточка
Киото Ромель
68' Желтая карточка
Кара Эркан
2:1
72' Гол
Моутинью Жоау
79' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
3:1
81' Гол
Торрес Хоакин
4:1
84' Гол
Бро-Гийяр Закари
89' Желтая карточка
Уильямс Томас
90'+6
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
68
Уильямс
Томас
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
8
Мендес
Джегсон
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
7
Пато
Алешандре
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 5 0.5
Торрес Хоакин 3 0.3
Киото Ромель 3 (1) 0.3
Камара Кей 2 0.2
Бро-Гийяр Закари 2 0.2
Миллер Камаль 1 0.1
Коне Исмаэль 1 0.1
Лаппалайнен Ласси 1 0.1
Камашо Руди 1 0.1
Уотерман Джоэль 1 0.1
Джонстон Алистер 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пато Алешандре 2 0.18
Торрес Факундо 2 0.18
Кара Эркан 2 0.18
Урсо Жуниор 2 0.18
Моутинью Жоау 2 0.18
Тейшейра Руан 1 0.09
Шлегель Родриго 1 0.09
Мишель Бенжи 1 0.09
Перейра Маурисио 0 0
Янссон Робин 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 2 1
Камашо Руди 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Matko Miljevic 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Пьетт Самуэль 1 0
Торрес Хоакин 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 5 1
Cesar Araujo 4 0
Моутинью Жоау 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Шлегель Родриго 2 0
Карлос Антонио 1 0
Гальесе Педро 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Смит Кайл 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
4
50%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
31%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
5
24%
5
38%
31-45
4
19%
5
38%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
28%
5
33%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2
Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
3. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Нью-Йорк Сити 8 4 1 3 19 - 10 13
6. Цинциннати 10 4 1 5 13 - 17 13
7. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
8. Атланта Юнайтед 1:1 10 3 3 4 12 - 14 12
9. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
10. Чикаго Файр 1:1 10 2 5 3 7 - 8 11
11. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 5 4 0 1 18 - 7 12
2. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Атланта Юнайтед 1:1 5 2 3 0 9 - 6 9
9. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
11. Чикаго Файр 1:1 5 1 3 1 4 - 3 6
12. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
4. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Чикаго Файр 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
7. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 1:1 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Михайлович Джордже получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Джоэль Уотерман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 4:1 Орландо Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     