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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
1:1
Первый тайм: 22'
Чикаго Файр
0'
1:0
3' Гол
Ronaldo Morell
1:1
11' Гол
Оффор Чинонсо
22'

Ход матча

3'
Ronaldo Morell
(Араужо Луис)
1:0
11'
1:1
Оффор Чинонсо
(Шакири Джердан)
18'
Соса Сантьяго
Ибарра Франко
 
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Чикаго Файр
1.71
3.95
5.40
Все Коэффициенты
18
Шаттлворт
Бобби
11
Леннон
Брукс
6
Alan
Franco1
12
Робинсон
Майлз
15
Гутман
Эндрю
19
Араужо
Луис
14
Ибарра
Франко
9
Россетто
Матеус
8
Thiago
Almada
29
Ronaldo
Morell
10
Морено
Марселино
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
20
Омсберг
Уайетт
23
Теран
Карлос
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
9
Оффор
Чинонсо
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
99
Иванов
Станислав
III
Атланта Юнайтед
4-3-3
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:0
М
3:1
М
2:0
М
5:1
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
1:2
М
2:0
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марселино 2 0.2
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.2
Ronaldo Morell 2 0.2
Араужо Луис 1 0.1
Леннон Брукс 1 0.1
Дуайер Доминик 1 0.1
Малрейни Джейк 1 0.1
Thiago Almada 1 0.1
Caleb Wiley 1 0.1
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 2 (2) 0.2
Пржибылко Каспер 2 0.2
Борнштейн Джонатан 1 0.1
Иванов Станислав III 1 0.1
Оффор Чинонсо 1 0.1
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Дуайер Доминик 1 1
Алонсо Освальдо 2 0
Thiago Almada 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Ибарра Франко 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Морено Марселино 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Alan Franco1 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Наварро Мигель 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Гутьеррес Брайан 1 1
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0
Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
3. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Нью-Йорк Сити 8 4 1 3 19 - 10 13
6. Цинциннати 10 4 1 5 13 - 17 13
7. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
8. Атланта Юнайтед 1:1 10 3 3 4 12 - 14 12
9. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
10. Чикаго Файр 1:1 10 2 5 3 7 - 8 11
11. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 5 4 0 1 18 - 7 12
2. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Атланта Юнайтед 1:1 5 2 3 0 9 - 6 9
9. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
11. Чикаго Файр 1:1 5 1 3 1 4 - 3 6
12. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
4. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Чикаго Файр 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
7. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 1:1 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Чикаго Файр
1.71
3.95
5.40
Все Коэффициенты
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