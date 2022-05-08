Стадион: Mercedes-Benz Stadium
4:1
Конец матча
1:0
3' ГолRonaldo Morell
1:1
11' ГолОффор Чинонсо
2:1
27' ГолRonaldo Morell
30' Желтая карточкаНаварро Мигель
3:1
36' ГолRonaldo Morell
36' Желтая карточкаОффор Чинонсо
45' Желтая карточкаАраужо Луис
72' Желтая карточкаМюллер Крис
4:1
90' ГолЛеннон Брукс
Ход матча
3'
1:0
11'
1:1
27'
2:1
30'
36'
3:1
36'
45'
72'
90'
4:1
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|4
|0.4
|Морено Марселино
|2
|0.2
|Мартинес Хосеф
|2 (1)
|0.2
|Леннон Брукс
|2
|0.2
|Араужо Луис
|1
|0.1
|Thiago Almada
|1
|0.1
|Дуайер Доминик
|1
|0.1
|Малрейни Джейк
|1
|0.1
|Caleb Wiley
|1
|0.1
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.2
|Пржибылко Каспер
|2
|0.2
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.1
|Иванов Станислав III
|1
|0.1
|Оффор Чинонсо
|1
|0.1
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Дуайер Доминик
|1
|1
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Thiago Almada
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Ибарра Франко
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|5
|0
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Секулич Борис
|2
|0
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Эспиноса Джон
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0
Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 7
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Коламбус Кру
|1:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Цинциннати
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|9.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|6
|3
|10 - 15
|12
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|9.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|3.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Коламбус Кру
|1:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|8.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0