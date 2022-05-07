Стадион: Citi Field
0:0
Перерыв
45' Желтая карточкаНденбе Логан
Ход матча
45'
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
29
Мелия
Тим
28
Дюк
Кэмерон
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Спортинг Канзас-Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|5 (2)
|0.56
|Хавьер Тиаго
|4
|0.44
|Родригес Сантьяго
|2
|0.22
|Перейра Габриэл
|2
|0.22
|Паркс Китон
|2
|0.22
|Talles Magno
|1
|0.11
|Эбер Араужо
|1
|0.11
|Калленс Александр
|1
|0.11
|Глостер Кристофер
|1
|0.11
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальтер Реми
|2
|0.18
|Саллой Даниэль
|2
|0.18
|Рассел Джонни
|2 (1)
|0.18
|Эспиноза Роджер
|1
|0.09
|Свит Бен
|0
|0
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Моралес Альфредо
|2
|1
|Калленс Александр
|3
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Асеведо Николас
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|4
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Рассел Джонни
|2
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Форд Кортни
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Нденбе Логан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
2
6 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
1
50%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
50%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
20
7
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
2
29%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
3
43%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 7
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Коламбус Кру
|1:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Цинциннати
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|9.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|6
|3
|10 - 15
|12
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|9.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|3.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Коламбус Кру
|1:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|8.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0