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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
45' Желтая карточка
Нденбе Логан
64' Желтая карточка
Асеведо Николас
89' Желтая карточка
Форд Кортни
90'+4
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
2
Глостер
Кристофер
55
Паркс
Китон
26
Асеведо
Николас
8
Хавьер
Тиаго
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
9
Эбер
Араужо
29
Мелия
Тим
28
Дюк
Кэмерон
12
Форд
Кортни
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
15
Эспиноза
Роджер
6
Росель
Ориоль
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Спортинг Канзас-Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
3:1
М
0:2
М
1:0
М
3:1
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (2) 0.56
Хавьер Тиаго 4 0.44
Родригес Сантьяго 2 0.22
Перейра Габриэл 2 0.22
Паркс Китон 2 0.22
Talles Magno 1 0.11
Эбер Араужо 1 0.11
Калленс Александр 1 0.11
Глостер Кристофер 1 0.11
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальтер Реми 2 0.18
Саллой Даниэль 2 0.18
Рассел Джонни 2 (1) 0.18
Эспиноза Роджер 1 0.09
Свит Бен 0 0
Эрнандес Фелипе 0 0
Дюк Кэмерон 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Моралес Альфредо 2 1
Калленс Александр 3 0
Родригес Сантьяго 3 0
Асеведо Николас 3 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Рассел Джонни 2 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Форд Кортни 2 0
Зуси Грэм 1 0
Росель Ориоль 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Нденбе Логан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
2
6 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
1
50%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
50%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

20
7
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
2
29%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
3
43%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
6. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
7. Цинциннати 0:0 11 4 2 5 13 - 17 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 0:0 10 4 5 1 14 - 7 17
4. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 0:0 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сиэтл Саундерс 0:0 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 0:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:0 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
4. Миннесота Юнайтед 0:0 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Цинциннати 0:0 6 2 2 2 4 - 9 8
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
8. Миннесота Юнайтед 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Нденбе Логан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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