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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 31'
Хьюстон Динамо
0' 31'
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Хьюстон Динамо
1.89
3.84
4.05
Все Коэффициенты
28
Хамид
Билл
4
Хайнс-Айк
Брендан
5
Смит
Брэд
15
Бирнбом
Стив
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
13
Sofiane
Djeffal
23
Пинс
Донован
10
Флорес
Эдисон
11
Фунтас
Таксиархис
7
Эстрада
Майкл
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
20
Карраскилья
Адальберто
22
Вера
Матиас
25
Дорси
Гриффин
23
Кинтеро
Дарвин
19
Пашер
Тайлер
9
Carlos
Ferreira
III
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
1:3
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
3:2
М
2:2
М
4:1
М
1:3
М
2:0
М
4:3
М
1:0
М
0:0
М
0:2
САС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 4 (1) 0.44
Эстрада Майкл 3 (1) 0.33
Фунтас Таксиархис 2 0.22
Каноуз Расселл 1 0.11
Найяр Энди 0 0
Грессель Юлиан 0 0
Nigel Robertha 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 4 0.4
Кинтеро Дарвин 4 0.4
Пико Фабрис 2 (1) 0.2
Пашер Тайлер 1 0.1
Хадебе Тинейдж 1 0.1
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Каноуз Расселл 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 4 1
Пико Фабрис 3 0
Карраскилья Адальберто 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Родригес Мемо 1 0
Лундквист Адам 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
5
63%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
6
75%
2
50%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
12
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
46%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 10 5 3 2 15 - 7 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Коламбус Кру 1:0 10 4 3 3 14 - 9 15
6. Нью-Йорк Сити 0:0 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Цинциннати 10 4 1 5 13 - 17 13
9. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
10. Ди Си Юнайтед 0:0 9 3 1 5 10 - 13 10
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 10 3 1 6 14 - 17 10
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
7. Хьюстон Динамо 0:0 10 3 4 3 12 - 11 13
8. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
9. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Портленд Тимберс 0:0 11 2 6 3 10 - 15 12
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 1:0 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 6 3 0 3 7 - 6 9
9. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Ди Си Юнайтед 0:0 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
4. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Коламбус Кру 1:0 5 1 3 1 5 - 5 6
7. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 0:0 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 0:0 6 1 3 2 5 - 9 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Хьюстон Динамо 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
8. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Хьюстон Динамо
1.89
3.84
4.05
Все Коэффициенты
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