Стадион: Audi Field
2:0
Конец матча
1:0
35' ГолФунтас Таксиархис
2:0
43' ГолФунтас Таксиархис
45' Желтая карточкаКинтеро Дарвин
55' Желтая карточкаКаноуз Расселл
87' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
90' Желтая карточкаДуркин Кристофер
90' Желтая карточкаРодригес Мемо
Ход матча
35'
43'
2:0
45'
55'
84'
90'
90'
28
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
22
Вера
Матиас
19
Пашер
Тайлер
- Основной состав
-
28 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Пинс ДонованПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
25 матчей
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.44
|Камара Ола
|4 (1)
|0.44
|Эстрада Майкл
|3 (1)
|0.33
|Каноуз Расселл
|1
|0.11
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|4
|0.4
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.4
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.2
|Пашер Тайлер
|1
|0.1
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.1
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Каноуз Расселл
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|4
|1
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Кинтеро Дарвин
|3
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
9 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
7
70%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
75%
2
33%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
12
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
7
58%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
46%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|6.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|7.
|Цинциннати
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Даллас
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|4.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|0:0
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|2.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|6.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|3.
|Цинциннати
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|4.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Филадельфия Юнион
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0