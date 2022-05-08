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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
1:0
35' Гол
Фунтас Таксиархис
2:0
43' Гол
Фунтас Таксиархис
45' Желтая карточка
Кинтеро Дарвин
55' Желтая карточка
Каноуз Расселл
87' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
90' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
90' Желтая карточка
Родригес Мемо
90'+4
28
Хамид
Билл
4
Хайнс-Айк
Брендан
5
Смит
Брэд
15
Бирнбом
Стив
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
13
Sofiane
Djeffal
23
Пинс
Донован
10
Флорес
Эдисон
11
Фунтас
Таксиархис
7
Эстрада
Майкл
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
20
Карраскилья
Адальберто
22
Вера
Матиас
25
Дорси
Гриффин
23
Кинтеро
Дарвин
19
Пашер
Тайлер
9
Carlos
Ferreira
III
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
1:3
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
3:2
М
2:2
М
4:1
М
1:3
М
2:0
М
4:3
М
1:0
М
0:0
М
0:2
САС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 4 0.44
Камара Ола 4 (1) 0.44
Эстрада Майкл 3 (1) 0.33
Каноуз Расселл 1 0.11
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Nigel Robertha 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 4 0.4
Кинтеро Дарвин 4 0.4
Пико Фабрис 2 (1) 0.2
Пашер Тайлер 1 0.1
Хадебе Тинейдж 1 0.1
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Каноуз Расселл 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Nigel Robertha 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 4 1
Карраскилья Адальберто 4 0
Кинтеро Дарвин 3 0
Пико Фабрис 3 0
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Лундквист Адам 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
9 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
7
70%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
75%
2
33%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
12
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
7
58%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
46%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
6. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
7. Цинциннати 0:0 11 4 2 5 13 - 17 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 0:0 10 4 5 1 14 - 7 17
4. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 0:0 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сиэтл Саундерс 0:0 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 0:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:0 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
4. Миннесота Юнайтед 0:0 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Цинциннати 0:0 6 2 2 2 4 - 9 8
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
8. Миннесота Юнайтед 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      49'
      Кинтеро Дарвин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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