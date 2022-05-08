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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:0
Второй тайм: 80'
Цинциннати
0'
68' Желтая карточка
Пауэлл Альвас
73' Желтая карточка
Кэмерон Джефф
80'
97
Сен
Клер
Дейн
91
Фишер
Онил
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
18
Данлади
Абу
10
Emanuel
Reynoso2
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
23
Эну
Адриен
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
32
Ian
Murphy
16
Бейли
Зико
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
3
Нельсон
Джон
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Цинциннати

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:1
М
2:0
М
7:1
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 3 0.3
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.2
Амарилья Луис 2 0.2
Дотсон Хассани 1 0.1
Дибасси Бакай 1 0.1
Данлади Абу 1 0.1
Kervin Arriaga 1 0.1
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 5 0.45
Акоста Лусиано 4 (2) 0.36
Матаррита Рональд 1 0.09
Харрис Кельвин 1 0.09
Ian Murphy 1 0.09
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 5 0
Боксолл Михаэл 3 0
Лод Робин 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Дибасси Бакай 2 0
Kervin Arriaga 2 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 5 0
Кубо Юя 3 0
Баджи Доминик 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Канн Алек 2 0
Пауэлл Альвас 2 0
Кэмерон Джефф 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Морено Хуниор 1 0
Акоста Лусиано 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
2
15%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
43%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Цинциннати
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0
Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
6. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
7. Цинциннати 0:0 11 4 2 5 13 - 17 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 0:0 10 4 5 1 14 - 7 17
4. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 0:0 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сиэтл Саундерс 0:0 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 0:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:0 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
4. Миннесота Юнайтед 0:0 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Цинциннати 0:0 6 2 2 2 4 - 9 8
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
8. Миннесота Юнайтед 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Цинциннати
3.03
4.25
6.83
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