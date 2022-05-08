Стадион: Allianz Field
0:1
Конец матча
69' Желтая карточкаПауэлл Альвас
73' Желтая карточкаКэмерон Джефф
87' Желтая карточкаНвободо Обинна
0:1
90' ГолВаскес Брэндон
Ход матча
69'
73'
87'
90'
0:1
91
Фишер
Онил
20
Трапп
Уилл
18
Данлади
Абу
23
Эну
Адриен
32
Ian
Murphy
16
Бейли
Зико
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Цинциннати
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|3
|0.3
|Emanuel Reynoso2
|2 (1)
|0.2
|Амарилья Луис
|2
|0.2
|Дотсон Хассани
|1
|0.1
|Дибасси Бакай
|1
|0.1
|Данлади Абу
|1
|0.1
|Kervin Arriaga
|1
|0.1
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|6
|0.55
|Акоста Лусиано
|4 (2)
|0.36
|Матаррита Рональд
|1
|0.09
|Харрис Кельвин
|1
|0.09
|Ian Murphy
|1
|0.09
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|5
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Лод Робин
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|Дибасси Бакай
|2
|0
|Kervin Arriaga
|2
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Нвободо Обинна
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Акоста Лусиано
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
33%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
3
21%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
38%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Цинциннати
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0
Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|1
|4
|5
|15 - 23
|7
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|6
|1
|4
|1
|12 - 13
|7
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0