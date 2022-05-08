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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
0:0
Второй тайм: 48'
Сиэтл Саундерс
0'
45' Желтая карточка
Obed Vargas
48'

Ход матча

45'
 
Obed Vargas
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сиэтл Саундерс
1.92
3.94
6.50
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
30
Кливленд
Стефан
92
Abdoulaye
Cissoko
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
45
Доббелер
Итан
73
Obed
Vargas
84
Атенсио
Джошуа
94
Медранда
Джимми
12
Монтеро
Фреди
23
Leo
Chu
17
Брюин
Уилл
Даллас
4-3-3
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

История личных встреч

Даллас
Сиэтл Саундерс

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед

36 матчей

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 6 0.6
Alan Velasco 2 0.2
Сервания Брандон 1 0.1
Арриола Пол 1 0.1
Факундо Киньон 1 0.1
Обриан Ядер 1 0.1
Tsiki Ntsabeleng 1 0.1
Хара Франко 1 (1) 0.1
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 2 0.25
Лодейро Николас 1 (1) 0.13
Ролдан Кристиан 1 0.13
Брюин Уилл 1 0.13
Joao Paulo I 1 0.13
Арреага Хавьер 1 0.13
Монтеро Фреди 1 (1) 0.13
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Серрильо Эдвин 3 0
Факундо Киньон 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Фарфан Марко 2 0
Alan Velasco 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Твумаси Эма 1 0
Tsiki Ntsabeleng 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 3 0
Роу Келин 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Арреага Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0
Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
6. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
7. Цинциннати 0:0 11 4 2 5 13 - 17 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 0:0 10 4 5 1 14 - 7 17
4. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 0:0 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сиэтл Саундерс 0:0 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 0:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:0 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
4. Миннесота Юнайтед 0:0 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Цинциннати 0:0 6 2 2 2 4 - 9 8
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
8. Миннесота Юнайтед 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Obed Vargas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сиэтл Саундерс
1.92
3.94
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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