Стадион: Тойота
2:0
Конец матча
45' Желтая карточкаObed Vargas
1:0
65' ГолФеррейра Хесус
86' Желтая карточкаАрриола Пол
2:0
88' ГолАрриола Пол
Ход матча
45'
65'
1:0
86'
88'
2:0
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
73
Obed
Vargas
23
Leo
Chu
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Даллас
Сиэтл Саундерс
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед
36 матчей
25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|7
|0.7
|Арриола Пол
|2
|0.2
|Alan Velasco
|2
|0.2
|Сервания Брандон
|1
|0.1
|Факундо Киньон
|1
|0.1
|Обриан Ядер
|1
|0.1
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.1
|Хара Франко
|1 (1)
|0.1
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|2
|0.25
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.13
|Ролдан Кристиан
|1
|0.13
|Брюин Уилл
|1
|0.13
|Joao Paulo I
|1
|0.13
|Арреага Хавьер
|1
|0.13
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.13
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Alan Velasco
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|3
|0
|Роу Келин
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
6%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0
Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|1
|4
|5
|15 - 23
|7
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|6
|1
|4
|1
|12 - 13
|7
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0