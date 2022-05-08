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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
2:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
45' Желтая карточка
Obed Vargas
1:0
65' Гол
Феррейра Хесус
86' Желтая карточка
Арриола Пол
2:0
88' Гол
Арриола Пол
90'+4
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
30
Кливленд
Стефан
92
Abdoulaye
Cissoko
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
45
Доббелер
Итан
73
Obed
Vargas
84
Атенсио
Джошуа
94
Медранда
Джимми
12
Монтеро
Фреди
23
Leo
Chu
17
Брюин
Уилл
Даллас
4-3-3
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

История личных встреч

Даллас
Сиэтл Саундерс

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед

36 матчей

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 7 0.7
Арриола Пол 2 0.2
Alan Velasco 2 0.2
Сервания Брандон 1 0.1
Факундо Киньон 1 0.1
Обриан Ядер 1 0.1
Tsiki Ntsabeleng 1 0.1
Хара Франко 1 (1) 0.1
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 2 0.25
Лодейро Николас 1 (1) 0.13
Ролдан Кристиан 1 0.13
Брюин Уилл 1 0.13
Joao Paulo I 1 0.13
Арреага Хавьер 1 0.13
Монтеро Фреди 1 (1) 0.13
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Серрильо Эдвин 3 0
Факундо Киньон 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Фарфан Марко 2 0
Alan Velasco 2 0
Нану Гомеш 1 0
Арриола Пол 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Твумаси Эма 1 0
Tsiki Ntsabeleng 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 3 0
Роу Келин 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Арреага Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
6%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0
Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 10 6 3 1 14 - 6 21
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 10 7 1 2 21 - 9 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
4. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
7. Колорадо Рэпидс 0:0 10 3 4 3 11 - 11 13
8. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 1 4 5 15 - 23 7
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 1:0 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Лос-Анджелес 0:1 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 6 1 4 1 12 - 13 7
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Филадельфия Юнион 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
4. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
5. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 0:1 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Obed Vargas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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