Стадион: Banc of California Stadium
0:1
Первый тайм: 11'
0:1
9' ГолГаздаг Даниэль
Ход матча
9'
0:1
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|4 (1)
|0.44
|Холлингсхед Райан
|3
|0.33
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0.22
|Аранго Кристиан
|2
|0.22
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.22
|Опоку Квадво
|2
|0.22
|Мурильо Хесус
|1
|0.11
|Фалл Мамаду
|1
|0.11
|Мусовски Дэниел
|1
|0.11
|Родригес Брайан II
|1
|0.11
|Санчес Илье
|1
|0.11
|Акоста Келлин
|1
|0.11
|Паласиос Диего
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.44
|Карранса Хулиан
|3 (1)
|0.33
|Бедойя Алехандро
|2
|0.22
|Бёрк Кори
|2
|0.22
|Уре Микаэль
|1
|0.11
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Бедойя Алехандро
|1
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
6
27%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
8
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
7 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
4
57%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|1
|4
|5
|15 - 23
|7
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|6
|1
|4
|1
|12 - 13
|7
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0