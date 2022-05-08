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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
0:1
Первый тайм: 11'
Филадельфия Юнион
0'
0:1
9' Гол
Газдаг Даниэль
11'

Ход матча

9'
0:1
Газдаг Даниэль
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Филадельфия Юнион
2.00
3.96
4.71
Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
25
Ибеага
Себастьен
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
6
Санчес
Илье
10
Вела
Карлос
11
Сифуэнтес
Хосе
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
19
Бёрк
Кори
Лос-Анджелес
4-1-4-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
3:3
М
1:1
М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.44
Холлингсхед Райан 3 0.33
Сифуэнтес Хосе 2 0.22
Аранго Кристиан 2 0.22
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.22
Опоку Квадво 2 0.22
Мурильо Хесус 1 0.11
Фалл Мамаду 1 0.11
Мусовски Дэниел 1 0.11
Родригес Брайан II 1 0.11
Санчес Илье 1 0.11
Акоста Келлин 1 0.11
Паласиос Диего 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.44
Карранса Хулиан 3 (1) 0.33
Бедойя Алехандро 2 0.22
Бёрк Кори 2 0.22
Уре Микаэль 1 0.11
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Санчес Илье 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Паласиос Диего 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Вела Карлос 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Бедойя Алехандро 1 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Бёрк Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
6
27%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
8
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
7 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
4
57%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 10 6 3 1 14 - 6 21
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 10 7 1 2 21 - 9 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
4. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
7. Колорадо Рэпидс 0:0 10 3 4 3 11 - 11 13
8. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 1 4 5 15 - 23 7
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 1:0 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Лос-Анджелес 0:1 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 6 1 4 1 12 - 13 7
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Филадельфия Юнион 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
4. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
5. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 0:1 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Филадельфия Юнион
2.00
3.96
4.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:1 Филадельфия Юнион онлайн

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